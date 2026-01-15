敬畏生命、跨域共榮 國際史懷哲基金會 151 週年盛典表彰人道關懷



在全球地緣政治波動與氣候變遷引發生存思索的當下，一場回歸生命本源的國際盛會於 2026 年 1 月 14 日晚間在台北典華會館隆重舉行。國際史懷哲基金會（International Albert Schweitzer Foundation）亞洲分會藉由紀念醫學人道先驅史懷哲博士 151 周年誕辰，舉行年度《敬畏生命》勳章頒授儀式，旨在重新喚醒全球對於「人道、生態、倫理」三位一體的深度共鳴。

本屆典禮由奧地利駐台代表 Christian Helbig 親自出席授勳，象徵國際社會對台灣在跨領域實踐人道精神的高度認可。

唐獎教育基金會執行長陳振川博士蒞臨開場致詞。

本次受勳名單體現了史懷哲「敬畏生命（Reverence for Life）」在當代科學與藝術中的具體轉化。4位獲獎者從深山森林、產前診斷至藝術殿堂，構築了守護生命的堅實網絡。

• 生物信用與森林保育指標：蔡明哲博士 (Ming-Jer Tsai, Ph.D.)

身為台大實驗林管理處處長，蔡博士將自然資本價值化，推動先進的「生物信用（BioCredits）」機制。其研究不侷限於實驗室，而是將環境保育轉化為具體的政策與金融架構，為全球生物多樣性治理提供了亞洲實例。

• 倫理導向藝術科學先鋒：王瓊麗教授 (Chiung-Li Wang)

王教授在藝術創作中導入「倫理導向藝術科學（Ethics-Driven Art Science）」理念。她強調藝術不應僅是視覺的堆砌，更應是文化保存與道德意識的載體。其長期耕耘於藝術教育與材料實驗，賦予當代視覺文化更深厚的生命內涵。

• 生物多樣性咖啡實踐者：蔡彧博士 (Yu Tsai, Ph.D.)

蔡博士於台東打造的「都米亞滋莊園」，被視為台灣「林下經濟」與生態農藝結合的模範。他成功結合授粉昆蟲研究與原民文化，展現了農業生產與生物多樣性能夠共存的綠金藍圖。

• 醫療科學傳奇與生命守護者：陳持平醫師 (Chih-Ping Chen, M.D.)

作為國際胎兒醫學權威，陳醫師在高風險妊娠與遺傳醫學上的卓越貢獻，挽救了無數新生命及其背後的家庭。他不僅在科學領域突破，更將醫療實踐提升至人道關懷的高度，獲頒「醫學傳奇獎章」實至名歸。

楊靜江美術館館長（右二）代表致贈水墨畫作品《山水有清音》予奧地利駐台大使 Helbig 先生（左一)。

典禮當晚，除有唐獎教育基金會執行長陳振川、中華文化教育基金會總會長高崇雲等重量級學術領袖出席外，更有長達 200 人的國際交流熱潮。典禮高潮之際，主辦單位致贈由名家創作之水墨作品《山水有清音》予奧地利代表 Helbig 先生，象徵東方文化精髓與西方人道思潮在台灣這片土地上的深度匯流。

此次頒獎典禮不僅是一場紀念活動，更是一個向國際發聲的窗口。台灣在生物信用（BioCredits）與精準醫療上的軟實力，透過史懷哲基金會的全球網絡，正轉化為具實質影響力的國際人道外交。當各界得獎人於台上共同展示勳章時，傳遞出的是一個明確的信號：在永續發展的賽道上，人文倫理與尖端科學必須攜手並進。