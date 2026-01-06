敬畏：民主憲政的靈魂與最後的防線

資料照片：中央社

當前的台灣政治景觀，正呈現出一種弔詭的繁榮與深層的荒涼。表面上，我們擁有密集的選舉、頻繁的法案攻防以及活躍的公民參與；然而，在這些喧囂背後，民主的核心靈魂—「敬畏」，正以驚人的速度流逝。

近期政壇的種種異象，已非單純的政見之爭，而是憲政精神的全面潰敗。大罷免潮以無差別之姿肆意衝擊，將原本應作為「最後救濟」的罷免權，工具化為推翻既定選舉成果的二度動員，這是不敬畏民意選擇的表現。

行政院長置立法院多數決通過之法律於不顧，既不連署亦不執行，這是不敬畏代議政治與法治程序的傲慢。

憲法法庭更逾越其作為「法律守護者」的框架，擅自變更組成門檻，逕行對重大爭議案件做出宣判，這更是對憲政權力制衡體系最嚴重的踐踏。

凡此種種，皆昭示著當前的掌權者對於憲法、法治、程序、規範與民意，已欠缺最基本的敬畏之心。制度固然是民主的骨架，但若缺失了敬畏之魂，便如同失去血肉的軀殼，徒具形骸。政治參與者若對憲法失去敬畏，民主的崩解便不再是外部的侵蝕，而是由內而外的潰爛。

憲法的神聖性：權力邊界的守護神

憲法乃是公民與國家之間最根本的契約，它不僅僅是法律的彙編，更是社會共識的最高體現。它清晰地勾勒出權力的邊界，告訴掌握國家權柄的人：即便你擁有一時的民意支持，你的手也絕不能伸過這條線。

敬畏憲法，源於對「有限政府」原則的恪守。在民主殿堂中，權力絕非天賦神授，而是暫時借自人民。一旦政治人物試圖繞過憲法的束縛，透過法律操作或肆意曲解條文來擴張私利，便已背離了憲法精神。當憲法淪為權力者的抹布，可以隨意剪裁以符合當下的政治需求時，政治便會退化為強人政治的角鬥場，或是民粹主義的狂歡盛宴。

程序正義：文明與叢林的界線

當政者亦需以敬畏之心，守護法治與程序。法治是防止濫權與暴政的防波堤，而程序則是民主與暴民政治的分水嶺。

在一個健康的民主社會，我們之所以服從法律，並非僅因為恐懼懲罰，而是因為我們相信程序的公正。敬畏程序，意味著「目的不能證明手段的正當性」。即使你認為自己的政治目標再崇高、再正義，也必須在既定的法治軌跡上運行。

我們在現實中看到的，卻是權力者為求效率或特定的政治清算，肆意踐踏法律紅線。無視議事規則、強行沒收討論、干預司法獨立，這些行為都在拆除保護民主的防波堤。

程序一旦失守，民主便化為弱肉強食的叢林。在叢林法則下，勝者全拿，敗者淪為寇讎，這種以力服人而非以理服人的模式，正是民主體制走向自我毀滅的開端。

制度自治：法律之外的政治規範

法律僅能界定底線，政治文明的厚度則取決於對規範與默契的守護。哈佛大學政治學教授齊布拉特（Steven Levitsky）在其著作《民主國家如何死亡》中指出，民主的存續依賴兩大支柱：相互包容（Mutual Tolerance）與制度自治（Institutional Forbearance）。

相互包容： 這要求政治參與者必須承認對手的合法性。即使政見相左，甚至視對方的政策為錯誤，也必須敬畏其作為國民代表的尊嚴與權利。若將反對黨視為「中共同路人」或「叛國者」，便是在心理上取消了民主競爭的合法空間。

制度自治：這是一種「有權也不用盡」的智慧。雖然法律賦予某些權力，但為了政治制度的長遠穩定，必須有所不為。例如，雖然執政者有權進行大規模的政治任命，但若將手伸入司法、監察、媒體與獨立機關，就是缺乏制度自治。若無所禁忌地動用每一分權力去壓榨對手，必然會引發報復性的政治漩渦，最終導致社會徹底分裂。

民意的敬畏：從代理人到救世主的幻覺

掌權者更需以敬畏之心守護民意。敬畏民意不等於盲目追隨民粹。民粹是短暫的熱情與憤怒，而真正的民意是多元社會中各方利益與價值的匯聚。

敬畏民意體現在對不同意見的傾聽。民主政治要求領導者在面對反對者時，保持謙卑之姿，深知自己不過是多元社會中一部分民意的「代理人」，而非全知全能、掌握絕對真理的「救世主」。

當權力者自以為代表了「唯一的真理」或「最高的正義」，將所有反對聲音標籤化、污名化時，他已不再是民主的捍衛者，而是踏上了威權的歧途。一個不敬畏民意的政府，會習慣性地將抗議視為騷亂，將監督視為干擾，最終走向閉門造車的獨裁陷阱。

信任的崩壞：當敬畏消散後的代價

一旦敬畏之心消散，紅線便會被反覆踐踏，民主的尊嚴亦隨之蕩然無存。這將導致三個災難性的後果：

—信任崩壞： 公民不再相信制度能帶來公正。當民眾發現法律可以被權力隨意操弄，他們將不再尋求體制內的解決方案，進而轉向街頭暴力或社會騷亂。

—制度失靈： 權力制衡失效。當監察權、司法權、立法權都被納入政黨鬥爭的版圖，國家機器便不再是服務全民的公共財，而是淪為黨派私鬥的兵器。

—社會撕裂： 政治不再是協商與妥協的藝術，而是赤裸裸的權力博弈。社會被劃分為水火不容的陣營，家庭因為政治而失和，朋友因為觀點而決裂，社會資本迅速枯竭。

敬畏是最高層次的勇氣

民主政治不只是一種制度的運行，更是一種文明的修養。制度是外在的約束，而敬畏則是內在的防線。我們必須對民主憲政懷抱敬畏之心。這種敬畏並非怯懦，而是最高層次的勇氣。在握有權力時，有自制與謙卑的勇氣；在面對政治紛爭時，有守住法治底線的勇氣；在面對不同聲音時，有尊重多元與包容異見的勇氣。

歷史已經多次證明，任何試圖踐踏憲政尊嚴的強者，最終都會被時間所淘汰。唯有懷抱敬畏之心，讓權力在規範的軌道上運行，民主才能在波濤洶湧的局勢中穩如泰山。

我們需要的不是一個萬能的英雄，而是一群懂得敬畏、懂得退讓、懂得守護程序的政治家。如此，台灣的民主才能從空洞的口號中解脫，真正成為一種有靈魂、有尊嚴的政治生活方式。

【作者 陳國祥／政治大學新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央通訊社董事長、中央選舉委員會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、臺北市政府客家事務委員會委員、《中國時報》特約主筆、時報育才董事長。 現為<大師鏈>傳媒顧問。】