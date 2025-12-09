敬老再升級 臺東長者福利雙政策115年將上路

臺東縣政府宣布，自明(115)年起將推出兩項重大的長者福利加碼政策。

臺東長者福利雙政策即將上路，臺東縣政府今(9)日宣布，自明(115)年起將推出兩項重大長者福利加碼措施，包括：將重陽節敬老禮金由500元提高至2,000元，以及縣府將為年滿70歲，且設籍臺東滿一年的長者代繳健保費自付額，兩項措施將嘉惠全縣超過9成長輩，象徵臺東長者照顧政策全面升級。

社會處長陳淑蘭指出，2018年饒慶鈴縣長上任時，臺東縣人均負債為2萬5,849元，到去年底縣府未償債務已歸零，加上今年財劃法修正，縣府團隊持續思考如何更有效益地運用預算。臺東全縣65歲以上長者在今年10月底已達4萬3,364人，佔人口比例20.78%，已達到超高齡社會的標準，縣府團隊因此一直朝向「在地安老、幸福共老」的施政方向努力。

陳處長表示，臺東是全臺灣最有溫度、最敬老的縣市，因此明年起設籍臺東滿1年、年滿70歲以上的長者健保費自付額，將由縣府代繳，減輕長輩們每月的醫療負擔。另外，明年臺東縣政府的重陽節敬老禮金，將由原本的500元，加碼為2,000元，這不只是金額4倍成長，更代表縣府對長輩4倍的敬意與感謝，兩項社福新政策預計投入總經費3億2,600萬元。

臺東已經進入超高齡社會，照顧長者是縣府責無旁貸的重要任務。兩項新措施上路後，重陽敬老禮金加碼預估明年可嘉惠4萬5,000名65歲以上長者，而健保費自付額補助則預估有2萬6,868名70歲以上、設籍滿一年的縣民受益，整體受惠人數達長者總數的九成以上。

陳處長說，縣府將持續打造完善的照顧網絡，包括：社區關懷據點、長青學苑、健康檢查、全國最高臺東卡乘車補助、智能守護服務、敬老好視力專案、青銀共居等多元措施，希望讓長者在熟悉的土地上安心生活，也讓家庭照顧者獲得更多支持。