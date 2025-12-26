敬老卡使用率僅5至7％ 陳怡君質疑市府提高點數卻不讓長輩好用 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市議員陳怡君今（26）日指出，台北市敬老卡政策自上路以來，點數不僅長期落後新北市，使用範圍也相對狹隘，已成為多年來市民不滿的沉痾。她批評，市府今年在外界質疑「敬老卡點數後段班」的壓力下，於7月將點數由480點提高至600點，但實際使用狀況並未改善，形同「看得到、卻吃不到」。

陳怡君於民政委員會提案時指出，許多長者反映並非不想使用敬老卡，而是可使用項目過少，導致點數難以消化。她調閱資料發現，自111年至今年114年，不論年度，平均僅有5%至7%的長者能夠實質用罄敬老卡點數；而使用點數落在1點至200點區間的長者比例，更從未突破五成，顯示敬老卡的普惠性仍有極大改善空間。

陳怡君因此正式提案，建議開放長者可使用敬老卡購買牛奶等營養補充品，讓點數真正發揮照顧長者健康的功能。該提案也獲得多位跨黨派議員連署支持，顯示在議會內具有相當共識。

針對市府說法，陳怡君在委員會中也直言，市府一方面自豪將敬老卡點數提高至600點，另一方面在討論擴大使用項目時，社會局卻又以預算為由閃避問題，前後邏輯自相矛盾。她直言，「開放點數不就是要給長輩使用嗎？」使用率長期偏低，市府卻從未檢討是否因為政策設計不好用、使用項目過少所致。

陳怡君進一步指出，國民健康署建議長輩每日應攝取1.5杯乳品，以補足鈣質需求。她認為，若能透過敬老卡政策，讓長者每天喝一次牛奶、補充實質營養，不僅有助於提升健康與預防疾病，也能讓市府的福利政策真正落實，達到政府與市民雙贏。

照片來源：陳怡君辦公室

