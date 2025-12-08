敬老卡加碼不加用遭質疑！新北社會局：已逐年擴大適用範圍

新北市民的愛心敬老卡。（議員陳啟能提供）

針對民進黨議員陳啟能質疑敬老愛心卡「加碼不加用」、預算編列不足等問題，新北市社會局8日回應表示，近3年已陸續納入台鐵、機場捷運、計程車、YouBike等項目，明年度更將開放國民運動中心、國道客運與市立聯醫等使用據點，並強調新增項目須增列大量預算，會在財政許可下持續與業者討論可行方案。

社會局表示，近年已積極採納議員與民眾建議，敬老愛心卡的使用範圍正逐步擴大，不僅交通運具更為多元，也朝向醫療、運動與生活面向延伸。除現行可用於捷運、公車與市區客運外，近3年已納入台鐵、桃園機場捷運、計程車及YouBike等服務，讓長者與身障者的補助更具彈性。

社會局指出，明年度規畫再進一步開放國民運動中心、國道客運、台鐵與計程車補助額度及範圍調升，並開放市立聯醫及29區衛生所使用，期望讓敬老卡逐步成為「從交通到健康」的一卡通式福利服務。

至於議員所提希望擴大使用於超商、更多實體商家等場域，社會局回應，相關建議皆屬新增項目，涉及「大量預算」編列與跨單位協調，須審慎評估財政負擔與系統整合需求，市府將持續採納建議並與業者研議可行性。

社會局強調，敬老與身障補助是重要民生福利，市府會在「財政衡平」原則下，確保制度逐步完善、服務範圍愈加廣泛，讓長者與身障者的權益能更具保障、使用更具便利。

