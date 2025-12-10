敬老卡加碼惹波瀾 議會跨黨派要求市府提可行方案

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會朝野黨團爭取敬老愛心卡的點數累積、擴大超商消費等訴求，造成議事連續數天的空轉；新北市副市長朱惕之認為，任何改革都不能倉促上路、必須能負責任執行，為避免出現嚴重後遺症，應給行政官員有足夠及正確作業時間。

圖／馬見Lahuy．Ipin說，敬老愛心卡不是不能調整，而是市府是否願意承認制度多年來已不合時宜，使政策回到保障長者生活、而非造成落差的本質。（馬見臉書）

無黨團結聯盟議員馬見Lahuy．Ipin說，敬老政策不該侷限在交通運具上，許多部落與偏遠地區並不存在都市常見的交通網絡，看似公平的「每月點數歸零」，實際上使偏鄉長者無法獲得合理資源配置，形成制度性的失衡；議會跨黨派支持擴大敬老卡使用範圍，要求明年6月1日前提預算概算與可行性資料。

新北市議員陳啟能在 115 年度預算審查中揭露敬老卡補助「加碼不加預算」的矛盾，實際編列僅應有額度的不到五成，更伴隨多項使用限制，質疑政策「看得到卻用不到」；批評市府此舉形同「喊爽、不給用」，直指以預算技術性手法削減長輩福利，是對長者的公然，欺騙不要再把長者當成看不懂預算的笨蛋。

陳啟能指出，敬老卡與愛心卡持有人合計約 82 萬人，若依照7月起每月 600 元、7月前每月 480 元計算，一整年應編列約 53.1 億元，然而社會局實際僅編列 26.1 億元，不到需求的五成；質疑「既然知道需要 53 億，卻只編 26 億，這不是預算技術性欺騙是什麼？」

圖／新北市議員陳啟能重申，敬老卡是 82 萬市民的基本權益，不是市府可隨意調整的籌碼，「我們會持續監督。」（陳啟能臉書）

除預算不足外，新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維補充，新北市更透過限縮使用範圍，使長者難以把補助用滿，包括無法於超商使用、多數實體店家不適用等，形同限制性的福利政策；直言「加碼補助卻處處設限，根本不打算讓長輩真正受惠。」

陳啟能強調，新北市 115 年統籌分配稅款增高達 957 億元，財政明顯更充裕，市府沒有理由在財政改善的情況下，反而對長輩福利縮編，呼籲市府立即補足至少 53 億元預算，並取消不合理使用限制，回到政策加碼的初衷；重申敬老卡是 82 萬市民的基本權益，不是市府可隨意調整的籌碼，「我們會持續監督。」

社會局長李美珍補充，市府會將議員意見積極納入評估，但敬老愛心卡若要放寬使用項目或調整點數累計方式，牽涉軟硬體設備的大幅更新，必須與相關業者及悠遊卡公司共同研議；點數加碼涉及龐大的系統修改，明年度預計開放的使用項目與加碼作業時程，已是市府多次與業者協商後所能達到的最快進度。

