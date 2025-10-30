敬老卡加碼 侯：財政許可就做

新北市議會30日市政總質詢，民進黨團聚焦長者與婦幼社福照護議題，新北市長侯友宜（二排左四）允諾，「能多做就不會少做」。（高鈞麟攝）

新北市2026年7月起將敬老愛心卡480點（元）加碼為600點（元），並擴大補助範圍。新北市議會30日市政總質詢，民進黨團聚焦長者與婦幼社福照護議題，期盼替老人、婦幼、弱勢爭取福利。新北市長侯友宜允諾，只要《財劃法》通過，財政狀況能支撐，絕不會吝嗇，會請相關單位研議各項措施，「能多做就不會少做」。

議員山田摩衣指出，今年重陽節前夕，新北市宣布敬老卡從每月480點加碼至600點，台北市隨後跟進，新北在長者福利上首度超越台北。若開放敬老卡使用溫泉，不僅能促進長輩健康，也能活絡地方觀光與產業；另可比照新竹市，由市府補助合作藥局建置設備系統，讓長輩每月可用100點去藥局購買處方藥外的商品。

議員黃淑君表示，2025年1至8月共逾2萬件婦幼案件通報，社工與婦幼警力嚴重不足，應盡速調整薪資與補助、增設專業支援與人力。另輪狀病毒疫苗僅能在新生兒剛出生時施打，費用昂貴，希望全面開放輪狀病毒疫苗施打。

議員陳乃瑜表示，「長照交通車」僅能用於接送醫療復健，無法載送長輩前往日照或托老據點，與衛福部規定不符，建議開放長照交通車往返社區式照顧機構。

議員卓冠廷說，高齡換照制度2026年將下修至70歲，新北市持有汽機車駕照的70歲以上長者約35萬人，70至74歲者近25萬人，市府可研議補助健檢費。議員林銘仁則爭取敬老愛心卡月結制度改為季結，以及三節加發2500元敬老金。

侯友宜強調，「能多做就不會少做」，只要財政能支撐，都願意支持，已請相關單位研議，對於照顧長輩、婦幼及弱勢絕不吝嗇。社工薪資不高，工作量不亞於第一線警員，可研議提升薪資或以獎勵金替代，留住人才。至於高齡換照，侯友宜責成交通局洽監理所共同評估，提供換照及健檢的一條龍服務，保障行車安全。