敬老卡實用 長者盼可就醫會更好

各縣市府推動敬老愛心卡，因應台鐵票價調漲，也紛紛從善如流調高單趟次補助點數，不少長輩都樂見，多少能減輕荷包負擔。不過，南投縣多處偏鄉欠缺公車與鐵路運輸，敬老愛心卡點數看得到用不到，長者期盼增加看診或購藥補助，讓點數能「用在刀口上」。

多個縣市府透過敬老愛心卡鼓勵長輩外出，除了能扣點搭台鐵、公車客運與愛心計程車，桃園市還能持卡搭機捷、台中市可搭台中捷運。台中1名陳姓老婦說，自己用敬老卡多用在交通優惠上，台鐵票價近期漲幅大，搭乘負擔變大，幸好單趟補助調高，可省點荷包。

桃園市75歲李姓長者也說，平時從家裡搭愛心計程車隊的車，到部立桃園醫院回診或到附近的大賣場採買，都可以持敬老愛心卡扣點數，不用再另外付現金，有時搭市區公車和部分跨縣市的國道客運也能全額折抵，相當方便實用。當然敬老卡還能擴大其他項目，如看病掛號費「會更好」。

不過，南投縣多數鄉鎮交通資源有限，偏鄉缺乏公車與鐵路運輸，導致長者實際使用敬老愛心卡比率偏低，許多老人反映，平時出門機會少，反而就醫需求較高，希望改為看診或購藥補助。

中寮鄉張姓老婦說，村內沒公車，坐計程車去埔里看病來回也花不少錢，「如果能用卡補貼醫療費，才是真的幫到老人。」也有長輩說，敬老卡點數常用不完，「每月剩一大半，可惜。」

南投縣長許淑華說，縣府明年起將由縣府代繳65歲以上長者全民健保自付額，這與敬老愛心卡屬不同福利措施，不會互相轉換。縣府會持續蒐集民意，評估偏鄉交通改善及敬老福利整體調整方向，讓資源分配更貼近長者實際需求。

