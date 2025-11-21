敬老卡放寬使用、雙層巴士增運能 黃婉如議員：樂生醫院應併名更正

【記者范文濱／桃園報導】

市議員黃婉如在市政總質詢中，針對敬老愛心卡使用、雙層巴士引進及地方道路建設等議題提出建議。黃婉如議員表示，目前敬老卡使用率偏低，其中未滿100點者佔61.4%，100至299點者佔24.9%，使用率不足，建議擴大使用範圍，並可延長計算期至三個月，以增加便利性，參考新竹市示範做法，延長人行道秒數，維護長者過馬路安全。

針對客運司機不足問題，黃婉如議員指出，目前公車每車限搭40人，高速道路運量不足，且司機人力短缺，若引進雙層巴士，可提升運量並舒緩人力壓力。張善政市長表示，將待法規修正通過後，配合中央補助完成採購，黃婉如議員期盼早日實現提升運能的目標。

黃婉如議員指出，樂生醫院目前仍以「樂生療養院」稱呼，造成民眾誤以為不是醫院，影響就醫意願，建議應併名更正為「樂生醫院」，並規劃後半段院區作為休閒及火化設施使用，提升公共利用價值。

有關地方道路建設，黃婉如議員關心虎頭山三聖路延長至長壽路、國強一街至文中路及榮安街152巷等多路段拓寬計畫，她要求民政局、公所及相關局處加速徵收與施工進度，以改善中路特區與風景特定區假日交通擁擠情形。

黃婉如議員強調，敬老卡、雙層巴士與地方道路建設均直接影響市民日常生活，期盼市府團隊持續落實規劃，確保各項工程如期完成，提升桃園市整體交通便利性與生活品質。

