敬老卡政策不便？ 竹市府：先提升使用率 會持續檢討

民進黨新竹市議員鄭美娟19日在市議會質詢時，針對目前新竹市政府推出的敬老卡政策，認為很多福利是「看得到、卻用不到」，要求市府擬定政策要更細膩，並滾動式改善。（鄭美娟提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市代理市長邱臣遠（右四）強調，敬老卡點數使用率由民國112年的8％大幅提升至114年8月的40％，顯示政策推行成效卓著，深獲市民肯定，並允諾市府已持續檢討。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市高齡人口逐年上升，但市議員鄭美娟表示，市府現行的敬老政策卻仍停留在宣傳層面，因為許多長輩向她反映，政策「看得到、卻用不到」，有使用不方便、買東西也比較貴等問題，要求市府滾動改善；市府則表示，目前是以先提升使用率為推動原則，並積極優化使用便利性與多元，會持續檢討。

民進黨市議員鄭美娟今天在市議會質詢時提出敬老卡有「4＋1」迫切待改善的情形，包括研議農會代領資格不應過於嚴格，要求從寬認定；敬老卡搭計程車常常叫不到車，服務名義存在、實際難以使用；農會商品品質參差不齊，需加強市府監督機制。

廣告 廣告

敬老卡雖可無上限使用於台鐵，但長輩買不到對號座，導致長輩在對號列車上被迫站著，「這完全違背敬老政策的初衷」；爭取未來敬老點數提升至1200點。

鄭美娟強調，新竹市邁入超高齡社會，長輩不是要口號，而是要真正照顧到生活細節的政策，市府更應理解長輩需求，從長輩的實際使用困難著手，更細膩思考來的擬定敬老政策。

市府社會處則指出，市府持續推動市長高虹安「老幼共好」施政策略，以「先提升使用率、再逐步增加點數」為推動原則，積極優化「敬老卡及愛心卡」的使用便利性與多元性。

目前敬老卡持卡人數達6萬1490人，占竹市65歲以上老年人口的85％，今年累計使用服務人次突破171萬，點數使用率更由民國112年的8％大幅提升至今年8月的40％，顯示政策推行成效卓著，深獲市民肯定。

在敬老卡搭乘計程車方面，市府今年5月新增1家合作車隊，而針對尖峰時段叫不到車的情況，市府已請監理站研議增加業者發照數，以提升服務量能。針對長輩反映計程車服務品質不一，市府除要求各車隊加強教育訓練外，也召開專案會議，完成計程車核銷流程優化，以提升整體服務品質。

對於農會商品品質與價格的疑慮，市府已向農會反映並要求改善，未來也將持續督導與溝通。至於使用敬老卡搭乘台鐵，目前全國皆無法使用於對號座，市府後續將持續向台鐵公司反映與爭取，期盼讓長輩與弱勢族群享有更便利的交通選擇。

【看原文連結】