敬老卡泡溫泉年底上路 林延鳳再提KTV扣點數供長輩唱歌方案

台北市議員林延鳳25日指出，可進一步研議開放連鎖KTV使用敬老卡，提供長輩唱歌紓壓及社交的管道。（圖／林延鳳辦公室提供）

台北市議會民政委員會今（25）日審查「敬老卡增加溫泉泡湯文康福利」案，提案的民進黨市議員林延鳳指出，敬老悠遊卡的設置精神之一，就是讓長者能走出戶外，因此她提案要求市府跨局處合作，規劃開放使用敬老卡點數泡溫泉、在商圈消費，已獲市府接受，預計年底前可上路。她更進一步建議市府，可研議開放連鎖KTV使用敬老卡，提供長輩唱歌紓壓及社交的管道。

林延鳳說，台北市目前有超過57萬名長者，而台北市北投區有一項特別的天然資源：溫泉，其中有青磺泉、白磺泉、鐵磺泉等不同種類，泉水含有各種徵量元素，之前質詢時就曾提出敬老卡點數扣抵泡溫泉的想法，而社會局也已宣布將付諸實施，未來台北市的長者將可以用敬老卡享受溫泉，對社會局的積極作為表示肯定。

廣告 廣告

林延鳳指出，有不少長者喜歡在下午時段結伴去唱歌，到晚餐前再回家。她說，唱歌對長者來說是一種療癒的過程，除了在活動中心等公開場合唱歌外，也有些老人家偏好在包廂裡歡唱，而現今許多KTV在下午時段還有提供自助吧，方便長者吃點心。她要求社會局研議，是否將合法的KTV納入文康場域，讓長者多一項使用敬老卡的休閒娛樂。

對此，台北市社會局局長姚淑文表示，社會局已與溫泉業者開過會，獲得二十間左右店家承諾可以支應使用敬老卡，目前正在積極建構軟硬體設備，預計年底前就可以上路。另外，在社區照顧關懷據點及老服機構已採購唱歌影音設備，可供長者使用；至於是否納入營業場館作為使用敬老卡文康場所的方案，涉及的層面比較廣，社會局將研議可行性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高考狀元、國家獎得主全是假的？ 他僅高中學歷冒充博士導師成「首席科學家」

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開