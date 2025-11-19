敬老卡神祕新功能！嗶一下過馬路多10秒 新竹智慧城市再升級網友好評

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，發現新竹市交通號誌路口多一項新功能，只要使用敬老卡和愛心卡，就能讓行人號誌的路燈延長10秒，引發網友熱議，紛紛敲碗「希望別的縣市也可以這樣」、「對行動不便，老年人幫助很大」。

新竹市推動「交通暢行」與「老幼共好」施政策略，今年7月在新竹市中央路和文化街路口啟用「敬老愛心號誌」。（圖／新竹市政府官網）

該名網友日前貼出照片，只見號誌桿上多了一個感應處，上面寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」，讓原PO直呼「原來敬老卡還有這種作用喔！」網友們對此紛紛留言表達好評，「很好的設計啊，有時候有的路長到我們都沒辦法走完，更何況是老人家」、「期盼能早日可以推廣到全省各地」、「顧慮到老人家走的比較緩慢呀，貼心的設計」，也有網友希望可以擴大服務，「其實應該有需要的人都可以按才對，今天如果腳意外受傷，在恢復期間走路比較慢，就不會有敬老或愛心卡了」。

廣告 廣告

原來這是遭停職的新竹市長高虹安推動的「交通暢行」與「老幼共好」施政策略，於今年7月23日於新竹市中央路和文化街路口啟用的「敬老愛心號誌」，代理市長邱臣遠表示，今年2月赴新加坡考察時受到啟發，市府也花了4個月時間測試，確保交通控制、號誌邏輯和設備等等不會影響車流通順。讓國際經驗落實台灣，也真正做到人本交通的發展目標。

交通處也指出，後續將觀察現場實際運作情形，包含車流影響與民眾使用回饋，視整體成效評估並擴大至其他路口，期盼讓智慧交通真正貼近市民日常，也落實高齡友善與人本交通兼具的城市發展目標。

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，發現新竹市交通號誌路口多一項新功能。（圖／截自臉書）

更多FTNN新聞網報導

光復節總統府周邊舉行集會遊行活動 警公布交管疏導措施

淡江大橋明年完工！板橋到淡水只需35分鐘 將成北海岸觀光重要建設

台北市住哪最方便？他列「4區域」問怎麼選 網推這1地交通：根本不用比

