敬老卡補助消費 不如投資長輩健康與學習
每到歲末年初，正是各地方政府進行預決算審議的時候，尤其面對人口老化迅速，敬老卡補助議題更受到各界的重視。依據內政部戶政司最新統計顯示，我國65歲以上人口所占比率，在114年11月底已達到19.99%，即將跨入20%的門檻，進到超高齡化國家之列。而在全國22個縣市中（含六都），甚且已有14個縣市已經提前達標超高齡化的定義；包括有台北市、台南市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖市、與基隆市等。在人口結構快速老化的背景之下，超高齡化所致的問題與福利，不僅受到地方政府的重視，更是議會關注的焦點所在。
敬老愛心卡的適用對象
相關老人福利中對於高齡者最有感、甚且受到各地高齡者熱烈關切的項目，莫如「敬老愛心卡」的點數和使用了；因為不論您居住在哪一個縣市，只要您年滿65歲，除了大家熟知的身分證之外，額外多出一張的「敬老愛心卡」，一方面顯示您年齡與工作身分的改變，更讓您從此有了額外的優待和交通補貼。而各縣市也逐漸擴充補助項目，讓長輩在許多生活的面向中，都可以感受到政府對於高齡者的照顧；補貼的金額與點數未必許多，但卻是讓長輩有感且在生活中十分實用。
由於各縣市老化程度不一，各地方政府財政狀況也不同，城鄉之間交通設施也有顯著差異，因此各縣市「敬老愛心卡」的補助項目，各縣市間也很難求得施行的一致。但發放對象以設籍65歲以上國民最為一致，其他些微的差異，則是部分縣市會納入永久居留者、原住民、與身心障礙者等；而強調設籍65歲以上長輩，則是各縣市發放對象的普遍原則。
敬老愛心卡的補助金額與點數
若以「敬老愛心卡」補助的金額區分，目前22個縣市中，有7個縣市僅提供縣市內公車與客運搭乘，項目單一，但缺乏多元的選擇性，另因採無上限次數的交通搭乘，因此使用的次數越多，福利享用的程度也較高，也就因人而異了；這些縣市包括有台南市、基隆市、雲林縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣、與金門縣等。高雄市因僅每月補助100元，但搭乘公車、捷運、輕軌與渡輪也無上限，因此高雄市的狀況也比較接近這個類別。上述這些縣市因老人使用交通沒有金額與點數的上限，但是使用項目則僅限於交通搭乘，不像其他縣市使用項目較為多元，但卻有點數的上限；因此無上限交通次數的補助，與有上限點數但使用項目較多者，這兩類縣市政府所提供的敬老卡究竟誰較為優厚，其實也缺乏可比較的基礎。
而在其餘14個縣市中，「敬老愛心卡」使用的項目則較為廣泛，但也多設有每月金額（點數）的上限，且不得累計，以鼓勵長輩按月使用，引導走出家庭，參與多元的社會生活。而這類縣市「敬老愛心卡」每月補助的金額，主要集中在每月700元至1000元者為大多數，共有8個縣市，包括700元（苗栗縣）、800元（新竹市、桃園市）、1000元（台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、）。而相對金額較低者為台北市、新北市（480元）、新竹縣（500元）；另外補助金額相對較高的縣市，包括有嘉義市（1200元）、台東縣（1500元），以及花蓮縣每月補助1000元及台鐵600元等。另外根據報載，台北市與新北市的愛心卡點數也預計於115年7月起調整為600元，而嘉義市與苗栗縣的使用項目也將放寬。
敬老愛心卡目前的使用項目
「敬老愛心卡」近期也受到媒體的熱烈討論，主因新北市議員主張敬老愛心卡點數加碼之外，更堅持累積留用，以及擬擴大使用範圍，甚至主張點數可以從交通搭乘，增加使用至藥局與超商。現有各縣市中有類似使用項目者，僅新竹市於114年11月起，可有200點用於購買農會產品（非酒類），以及200點用於合作藥局。這樣的主張雖然顯示議會重視老人福利，但擬新增的項目，卻可能偏離了法源依據以及原初的政策精神。
依據老人福利法第25條：「老人搭乘國內公、民營水、陸、空大眾運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施，應予以半價優待。」這是法定給予全國長輩的優惠，也是全國各縣市皆然。此外，多數縣市政府仍本諸該法條的精神，額外編列預算提供「敬老愛心卡」點數使用，甚或無使用的上限，以鼓勵長者外出參與社會活動；使用的項目也多集中在交通運輸，如公車、客運、捷運、台鐵、計程車、交通船、渡輪、及復康巴士等。
敬老愛心卡未來可以考慮的使用項目
1980年老人福利法中，即明文規定老人交通半價優惠的條文，後續也發展出各縣市進一步的愛心敬老卡措施，可說是我國老人福利使用最普及的工具，這對於進入超高齡化社會的我國尤具意義，一方面是長輩容易因為退化而有行動上的困難，透過補助交通費用與點數，正可以鼓勵長輩外出活動，避免在宅孤單，並引導進入有助健康、令人歡樂、及具有文教學習的場所與設施。若要增加使用項目，除應符合法源依據和政策精神之外，更應前瞻考量超高齡化社會中長輩的新增需求，方能兼顧適法性、穩定性、以及前瞻性。
例如考量超高齡化社會對於老人最大的挑戰，來自長壽化所致的健康維持與失智風險，因此若能將所增加的敬老愛心卡點數，擴大使用至健康維持與終身學習目的使用，則其長遠效益必然較生活消費補助更佳，同時也符合老人福利法中所稱「康樂場所及參觀文教設施」的精神。也因此，各縣市政府近年來已有逐漸擴大使用點數至健康項目的趨勢，包括門診掛號費、自費部分負擔、運動場館、銀髮健身俱樂部、及運動設施等。
此外，在超高齡化社會趨勢下，如何維持長輩的認知功能與避免失智，尤其重要。根據衛生福利部委託國家衛生研究院進行的「112年全國社區失智症流行病學調查」結果，顯示我國65歲以上人口整體的失智盛行率已達7.99%，失智盛行率且隨年齡增加而遞增，如85-89歲組更高達20.04%。因此也有縣市將「敬老愛心卡」擴大使用於藝文場館、電影館、縣內觀光旅遊，與自費的藝文場所等。這樣的修正方向，不僅符合法源依據，也極符合超高齡化社會下的前瞻性需求。
結語與建議
新北市議會考慮增加「敬老愛心卡」的點數，顯示新北市各界重視長者的福利與需求；但是在使用範圍上，若是擴大至藥局與超商，顯然偏離了法源依據，也無法帶來透過福利措施引導長輩生活行為的美意。反而可以更積極思考超高齡化帶來長輩的新增需求，若將「敬老愛心卡」的使用項目聯結至身心健康與終身學習，尤其鼓勵長輩透過學習以降低失智風險，更有準備的面對老化──「學老」，則投資於長輩的健康與學習，效益自然較生活消費為長久且重要。
例如可將敬老愛心卡使用的「康樂文教」場所與設施，擴大至運動健身場館、體適能中心、藝文館、電影館、觀光導覽；甚至引導長輩學習，將點數擴大使用於各縣市的終身學習教育，如樂齡學習中心、長青學苑、松年大學、社區大學，甚至教育部推動中的樂齡大學與第三人生大學等。這樣不僅兼顧了原有法律的穩定性與精神，更是面對超高齡化來勢洶洶的積極回應，也會是政府對於長輩穩賺不賠的長期投資。
※作者為國立臺北大學社會工作學系教授，國立臺北大學高齡與社區研究中心主任。
