敬老卡限縮惹議 陳啟能、陳俊維轟市府預算縮水只做半套

（記者陳志仁／新北報導）新北市115年7月起將敬老卡額度從每月480元提升至600元，但新北市議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維今（8）日質疑，市府雖將額度提高，卻僅開放部分通路使用，超商與多數實體店面皆無法使用，導致長者「用不好、用不滿」，批評政策形同「做半套」。

圖／新北市議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維今（8）日質疑，新北市敬老卡的政策，讓長者「用不好、用不滿」，政策形同「做半套」。（陳啟能臉書）

陳啟能指出，他在112年提案爭取提高額度，但市府今年編列的敬老卡預算僅26.1億元，與實際需求的53.1億元相比，僅約4成9；因此質疑市府因預算不足，刻意限縮使用的範圍，透過降低便利性，讓長者自然減少使用量，「因為市府盤算，讓你們不好用，自然就不會用。」

陳啟能強調，敬老卡是長輩必要的交通與生活補助，市府不該「表面要給、實際限縮」，呼籲市府說明預算的落差，並全面開放敬老卡使用通路；陳啟能想新北市政府喊話，「不要再欺騙長輩！」

陳俊維表示，將持續向市民說明敬老卡政策的細節，讓長輩了解自身權益，並要求市府改善制度，避免良意政策被操作成「預算美化、實際縮水」；陳俊維再次對長輩承諾，「我是陳俊維—您放心、交給我！」

