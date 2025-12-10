敬老卡需53億只編26億 陳啟能痛批新北市府公然欺騙

248251210a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市逾82萬名長者期待已久的敬老卡點數加碼，可能因為市府預算編列的巨大缺口而面臨縮水危機。新北市議員陳啟能日前嚴正指出，市府只編列了所需經費的一半，並設下重重使用限制，讓長輩「看得到卻吃不到」，這形同是對長輩福利承諾的公然背棄。

這項敬老卡福利原本經陳啟能爭取，預計自115年7月起，每月點數將由480點提升至600點。然而，若要讓全市長者完整享有這項加碼福利，全年預算需求高達53.1億元。遺憾的是，社會局在預算書上實際編列的金額卻只有26.1億元。陳啟能直言，「這項預算編列的巨大落差，是問題關鍵所在，並質疑市府根本無意全額支應。」

面對預算不足的質疑，陳啟能更砲轟市府另一項限制，敬老卡至今仍排除在長輩日常消費的超商、多數實體商店之外。陳啟能服務處執行長陳俊維指出，長輩即使手握600點，卻因通路受限而頻頻受挫。

陳啟能強調，新北市財源充裕，統籌分配稅款在115年大幅增加，市政府不應以財政為由縮減長者福利，讓「有名無實」的補助淪為空談。

針對多數議員爭取的累積點數及開放超商使用2大訴求，新北市副市長朱惕之指出，市府已將其納入優先研議項目，並預計於明年6月提出具體可行性評估報告。

社會局長李美珍補充說明，由於新功能導入及點數擴充，涉及到悠遊卡公司系統的巨額修改以及龐大的預算支出，市府必須在嚴守財政紀律下審慎規劃，逐步推動。李美珍強調，在謹慎的規劃過程中，敬老卡福利仍持續擴充中，目前可使用於公車、捷運、台鐵、計程車、YouBike等多種交通工具，並承諾未來將納入國民運動中心及長途客運等服務。

陳啟能重申，長者福利不該成為預算魔術下的犧牲品，市府應立即正視預算編列不足的錯誤，並承諾將經費足額補齊至53億元。他嚴正要求市府，必須全面檢視現有規定，取消不合理的使用限制，讓敬老卡真正落實保障全市82萬長者。陳俊維則承諾，將持續為市民公開政策細節，全力為長輩權益把關。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

