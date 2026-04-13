敬老卡點數 議員促跨季累計

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台北市敬老卡今年7月起每月點數將從480點調升至600點，每1點等於1元，議員王欣儀接獲多位長輩陳情，抱怨月底未使用完點數即歸零，導致敬老卡使用率不佳，建議市府研擬跨季或半年累計。悠遊卡公司回應，技術上可跨月累積，但需搭配7月推出第2代悠遊卡；台北市政府祕書長王玉芬承諾3個月內研議、找解決方案。

王欣儀13日於台北市議會民政部門質詢指出，許多長輩反映有時候因身體不適或天氣不佳無法出門，用不到敬老卡點數又沒辦法遞延至下個月，據統計，北市有高達94％長輩每月敬老卡點數用不完，僅6％能享受全部福利，多數人只能眼睜睜看著點數被「歸零」，希望市府未來開放點數跨月累積，別讓長輩看得到吃不到。

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王欣儀強調，市府推行敬老卡就是要鼓勵長者多多使用，但敬老卡點數無法跨月累積、使用限制多，導致敬老卡使用率不佳。

她建議，社會局必須全面了解敬老卡使用率不佳的原因，不能因為涉及多筆資料就遲遲未找出問題和解方，同時評估「跨季累計」或是「每半年累計」可能性，將政策聚焦讓長輩有更多時間消化點數，而不是每個月清零。

悠遊卡公司回應，目前技術可實現跨月累積，但需搭配7月第2代「SuperCard超級悠遊卡」，後續還需向各縣市長討論如何做後續換發卡片作業。

北市社會局長姚淑文說，敬老卡點數隨著開放市立聯合醫院門診掛號費折抵、計程車扣抵點數提高至85點，使用率有明顯成長，點數均使用完畢的人數也有變多，將與悠遊卡公司檢討，預計在2個月內提出分析報告，找出敬老卡使用率不高的原因再做改進。

面對敬老卡點數當月過期無法累積，台北市政府祕書長王玉芬承諾，將在3個月內召集相關單位研議問題所在與解決方案，同步推出政策方向。

王欣儀呼籲，市府不僅需要有足夠的宣導力道，也要多開放敬老卡點數使用範圍及延長使用時間，過去市府常拿「晶片技術限制、寫不進去」當擋箭牌，推辭敬老點數跨月累點，7月2代卡換發在即，悠遊卡跨月累積點數的技術瓶頸已經突破，市府沒有理由再原地踏步。