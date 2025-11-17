「敬老卡」嗶1次多10秒過馬路 新竹市號誌掀討論

新竹市 / 綜合報導

您平常在過馬路時，有算過自己大概需要花多少時間嗎？在新竹市的中央路與文化街，由於緊鄰醫療院所，因此市政府在路口處設置敬老愛心號誌，只要民眾拿著敬老卡或愛心卡輕輕「嗶」一下，就可以在下一個綠燈時段，獲得額外10秒的通行時間，雖然有居民表示比較安全，也有居民反映實際用的人不多，而且長輩光是找卡片，可能要花更多時間。對此新竹市政府表示，這是為了提供充裕的時間，也會持續觀察使用情形、 進行滾動式調整 。

頭髮灰白的民眾左看看右看看，外頭冷風吹阿吹，他等著綠燈亮起走過馬路，抬頭望還得跟倒數計時的秒數搶快，而他不知道，能靠一張卡多走10秒鐘，婦人拿著敬老卡一嗶，就可以緩緩過馬路，這裡是新竹市中央路與文化街，由於一旁就是醫療院所，許多長輩會到這裡看病，因此市府特別在路口設置敬老愛心號誌。

藍底白字的招牌寫著，民眾拿敬老卡或愛心卡，在號誌下方感應處輕輕「嗶」一下，就可以在下一個綠燈時段，通行時間從原本18秒，增加到能走28秒，民眾說：「我覺得是不錯啊，增加10秒可以讓老人家，可以過得比較多時間，才不會在路上卡住，然後被車流這樣子影響到。」民眾說：「我想時間有，不要這麼麻煩，不知道有這樣的事情啦，都沒有試過。」附近民眾正反意見都有，也透露實際用過的經驗很少，路口更常見按個按鈕就能變綠燈通行，讓這設施是否適用與符合效益掀起討論。

台灣交通安全協會副理事長林志學說：「有些人確實他可能在拿那個(敬老)卡，他會有困擾，也對老人家不是很友善，我們應該可以客觀地去允許說，我們道路上面，有一些新的實驗性措施。」

放眼國際早有先例，像在新加坡政府推出智慧紅綠燈，只要刷老人卡或身障卡，綠燈就會增加13秒，著重在銀髮族聚集的住宅區，另外在英國也研擬相關政策，以行人每秒前進1.2公尺計算，增加過馬路的時間，讓有需要的人過馬路能更從容。

新竹市交通處副處長林俊源說：「市府借鏡新加坡經驗，提供充裕的時間，讓民眾來穿越路口，市府也會持續觀察民眾的使用情形，滾動調整。」敬老紅綠燈討論不斷，專家也建議需長期觀察，才能看出具實用性還是只有美意，而民眾會不會想一嗶多10秒，也各有答案。

