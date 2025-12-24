敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買 高虹安：以實際行動守護每位長輩 15

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導

新竹市政府今（24）日辦理敬老卡及愛心卡開放使用於農會及藥局代買記者會，新竹市長高虹安宣布，即日起開放4類對象申請代買資格，並自115年1月1日起讓家屬持敬老卡或愛心卡，協助行動不便長輩與身障者在農會及藥局代買，讓政策美意更貼近市民需求、幸福更加有感，打造人人都能安居樂活的友善城市。

高虹安表示，她上任後積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，積極擴大敬老卡與愛心卡的使用範圍，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」作為推動原則。目前敬老卡持卡人數已達6萬4170人，佔竹市65歲以上老年人口的87%，今年累計服務突破232萬人次，使用點數率也從112年的8%，顯著提升至今年突破40%，充分展現政策推動的成果與市民的高度肯定。

高虹安提到，在走訪地方時常聽到長輩反映雖然持有敬老卡，卻因身體狀況不佳或行動不便，無法親自外出使用相關福利。為讓每位長輩都能享有政策照顧，市府自明年1月1日起開放4類行動不便對象申請代買，包含接受住宿式機構服務者、領有身心障礙證明且註記「必要陪伴者優惠措施（國內大眾運輸工具）」、有近2年長期照顧管理中心提供之失能評估結果通知書（2級至8級）者、領有醫院或診所開立之診斷證明並由受託人切結者。即日起家屬就可以到區公所申請代買資格，並自明年1月1日起開始使用。

高虹安指出，市府明年將推出「愛老津貼」，針對截至申請日當日已連續設籍竹市滿10年以上，未領安老津貼且符合排富條件的65歲以上長輩，加發1萬元津貼，表達對長輩長年付出的感謝。她強調，竹市是一座年輕、有活力且充滿愛的城市，市府不僅照顧年輕世代，更將持續以實際行動守護每一位長輩，歡迎各界協助將相關資訊傳遞給有需要的長輩朋友，讓更多市民感受到市府的用心與努力。

社會處長黃佳婷表示，自112年起高市長上任後積極擴充卡片功能，將使用範圍延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，114年8月1日也擴大敬老卡申辦對象至55歲以上原住民長輩，以及提升台鐵單趟次點數補助；更是於114年11月1日起提升敬老卡及愛心卡總點數至每月800點，農會及藥局每月點數上限提高至200點，將使用項目及點數擴大，不斷優化服務項目，讓長輩與身障朋友的日常生活更加便利，提升社會參與及交通便利性。

社會處說明，民眾申請使用敬老卡及愛心卡在農會與藥局代買，可以依著下列3步驟。第一步驟，受託人可準備敬老卡或愛心卡、身分證明文件及行動不便證明文件至區公所申請代買；第二步驟，區公所審核符合資格者，當下即會在敬老卡與愛心卡黏貼代買貼紙；第三步驟，自明年1月1日起，長輩或身心障礙者就可以委託他人，持有代買貼紙的敬老卡或愛心卡，幫行動不便的長輩與身障朋友到農會及藥局消費。

社會處提醒，若卡片未遺失或損壞，僅需辦理一次就可以終身使用，家屬即日起就可以協助行動不便長輩與身障朋友至區公所申請代買資格。市府也將持續精進各項社福措施，落實照顧長輩與身心障礙朋友的承諾。

照片來源：新竹市政府提供

