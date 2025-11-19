敬老卡4＋1問題 竹市積極優化
新竹市政府推動敬老卡政策已多年，但民進黨市議員鄭美娟19日表示，許多長輩反映目前的敬老卡政策很多是「看得到卻用不到」，包括台鐵不能買對號座等問題，要求市府滾動改善。市府則表示，目前是以先提升使用率為推動原則，並積極優化使用便利性與多元性，會持續檢討。
鄭美娟昨在市議會質詢時提出敬老卡有「4+1」迫切待改善情形，包括：研議農會代領資格不應過於嚴格，要求從寬認定；搭計程車常常叫不到車，實際難以使用；農會商品品質參差不齊，需加強監督機制；使用於台鐵無法買對號座，長輩被迫要站著，違背敬老政策初衷；另爭取未來敬老點數提升至1200點。鄭美娟強調，照顧長輩不是要口號，而是要真正照顧到生活細節，政策應要更細膩。
市府社會處指出，目前敬老卡持卡人數達6萬1490人，占竹市65歲以上老年人口的85％，今年累計使用服務人次突破171萬，點數使用率更由民國112年的8％大幅提升至今年8月的40％，顯示政策推行成效卓著，深獲市民肯定。
敬老卡搭乘計程車市府今年5月新增1家合作車隊，尖峰時段叫不到車已請監理站研議增加業者發照數，以提升服務量能。
針對長輩反映計程車服務品質不一，市府除要求各車隊加強教育訓練外，也召開專案會議，完成計程車核銷流程優化，以提升整體服務品質。對於農會商品品質與價格的疑慮，已向農會反映並要求改善，未來也將持續督導與溝通。
至於使用敬老卡搭乘台鐵，目前全國皆無法使用於對號座，市府後續將持續向台鐵公司反映與爭取，期盼讓長輩與弱勢族群享有更便利的交通選擇。代理市長邱臣遠也強調，未來會持續傾聽市民需求、滾動式檢討政策。
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 4 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 18 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 14 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 21 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 11 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前