敬老卡4＋1問題 竹市積極優化

新竹市政府推動敬老卡政策已多年，但民進黨市議員鄭美娟19日表示，許多長輩反映目前的敬老卡政策很多是「看得到卻用不到」，包括台鐵不能買對號座等問題，要求市府滾動改善。市府則表示，目前是以先提升使用率為推動原則，並積極優化使用便利性與多元性，會持續檢討。

鄭美娟昨在市議會質詢時提出敬老卡有「4+1」迫切待改善情形，包括：研議農會代領資格不應過於嚴格，要求從寬認定；搭計程車常常叫不到車，實際難以使用；農會商品品質參差不齊，需加強監督機制；使用於台鐵無法買對號座，長輩被迫要站著，違背敬老政策初衷；另爭取未來敬老點數提升至1200點。鄭美娟強調，照顧長輩不是要口號，而是要真正照顧到生活細節，政策應要更細膩。

市府社會處指出，目前敬老卡持卡人數達6萬1490人，占竹市65歲以上老年人口的85％，今年累計使用服務人次突破171萬，點數使用率更由民國112年的8％大幅提升至今年8月的40％，顯示政策推行成效卓著，深獲市民肯定。

敬老卡搭乘計程車市府今年5月新增1家合作車隊，尖峰時段叫不到車已請監理站研議增加業者發照數，以提升服務量能。

針對長輩反映計程車服務品質不一，市府除要求各車隊加強教育訓練外，也召開專案會議，完成計程車核銷流程優化，以提升整體服務品質。對於農會商品品質與價格的疑慮，已向農會反映並要求改善，未來也將持續督導與溝通。

至於使用敬老卡搭乘台鐵，目前全國皆無法使用於對號座，市府後續將持續向台鐵公司反映與爭取，期盼讓長輩與弱勢族群享有更便利的交通選擇。代理市長邱臣遠也強調，未來會持續傾聽市民需求、滾動式檢討政策。