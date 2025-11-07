敬老娛親熱鬧強強滾 募一分祝福善念

把握時間，慈濟志工在高雄舉辦敬老活動，使出演藝功夫，吸引長輩的目光，現場70到90歲長者都有，個個耳聰目明，共通點就是最愛慈濟來辦活動。

「1善 一起來吃素，5善 健康多走路。」

來吃素加多走路，健康養生好幸福。「穿這個真的夯喔，現在雨鞋超人，我不只是雨鞋超人，我是竹筒超人，一起來做好事 好不好。」

上演現代西遊記，任務是關懷長輩，大推日行5善，91歲金玉阿媽不是金枝玉葉，堅持勤儉持家。長輩 陳金玉：「挖土 種菜啦，(她還有其他的捐款吶)，(都救災喔) 我1個人而已。」

長輩 李東順：「慈濟都給人家非常正面，慈濟給人家印象非常好 不容易啊。」

89歲志工多年茹素，把握分秒歡喜付出。慈濟志工 張玉李：「得過大病 還做過化療，吃素還是很健康，慈濟人好像一個大家庭，我看到每個人 我都很高興，我都想抱抱抱抱抱抱耶。」

長輩們飽滿精氣神，不忘天天行善助人。

