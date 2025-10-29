敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助
昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2.0E電輔車，鼓勵長者外出。中部各縣市都補助敬老愛心卡搭台鐵，以竹市「最大方」，8月起單趟次無上限，吸引長輩跨縣市出遊，往來更省錢。
台鐵票價今年6月調漲26.8%，多個縣市近月紛紛調高敬老愛心卡搭乘台鐵補貼幅度，由於桃園市維持單趟次補助30元，屢屢引起民代關切。張善政昨趁重陽節公布敬老愛心卡明年2項放寬，將搭台鐵單趟次補助30點增至70點、租借電輔車前2小時每30分鐘扣20點，之後每30分鐘扣40點。
張善政提及，市府分析桃園長輩使用敬老愛心卡，高達9成為桃園往返台北與新竹，使用上必須補差價，因此決定將補助上限拉高，讓長輩無論出遊、就醫，都更符合實際需求。
國民黨市議員黃婉如、陳韋曄等人都肯定，市府體恤長者提高補助，不讓萬物齊漲限制了長者們能出遊的距離，陳韋曄也建議市府滾動檢討，如放寬扣點使用醫療場所掛號費、健康飲食餐飲等。
民進黨市議員王珮毓也說，市府調高至70點雖有進步，但顯示桃園在長者公共運輸福利上仍有努力空間，期盼市府在推動長者福利政策，要超前部署、積極領先。
不只桃園市將擴大敬老愛心卡補助搭乘台鐵，彰化縣現行單趟次補助30點，也將在11月增至45點。苗栗縣則從9月起就將單趟次補助從50點翻倍增至100點，苗縣府社會處指出，長輩若持卡從苗栗站搭乘區間車，北至新北市南樹林站，或往南到彰化田中站，都不必自付車資。
中部各縣市以新竹市補助額度最大，今年8月起敬老卡搭台鐵單趟點數無上限（每月總點數600點），市府社會處統計，單月服務3萬550人次，執行金額較前7個月平均提升48%。雖服務人次未大幅成長，但長者回饋可搭至較遠城市找親友很開心，如基隆、彰化等，活動範圍更大、更便利。
（張裕珍、陳俊智、王駿杰、范榮達、郭政芬、余采瀅、江良誠）
更多udn報導
坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」
18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債
獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚
驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走
其他人也在看
桃園敬老卡大升級 台鐵補助點數翻倍、增加YouBike電輔車
桃園市長張善政29日於市政會議宣布敬老愛心卡2項新措施，他表示，新措施包括台鐵補助點數從30點提高到70點及敬老愛心卡可用於YouBike 2.0E電輔車，將於明年起正式上路，希望藉由這些調整，鼓勵更多長輩出門走走，享受樂活生活。中時新聞網 ・ 18 小時前
糗！謝龍介質詢烏龍錯認官員 綠委群起嘲諷：問政反指標、丟臉
[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（29）日就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專案報告。國民黨立委謝龍介質詢時，錯把海委會主委管碧玲誤認成內政部長劉世芳，鬧出質詢烏龍笑話。對此，民進黨立委郭國文開酸，在國會表現真的丟臉丟到家，還是去演布袋戲比較適合。另外，綠委吳思瑤也批評，謝龍介是國會問政反指標。 郭國文指出，質詢率最後一名的謝龍介，來問政也只是把質詢台當自己直播間，劈頭就狂罵官員，講他自己的政治內容。結果，尷尬了，罵一輪內政部長劉世芳，結果台上的其實是海委會管碧玲主委。 他接著說，還記得先前謝龍介跟我選立委時的文旦烏龍事件，已經荒謬至極；如今當上立委，再次烏龍搞錯人，因為謝就是這麼不認真。質詢台是問政的重要手段，但謝龍介上台都像在搞直播，先前說要徹查烏山頭水庫，結果缺席關鍵質詢，真的只會出一張嘴！ 吳思瑤也認為，今天謝龍介質詢影片成了國會經典，大家也許覺得可笑，「但我卻笑不出來」。立委質詢「文不對題」屢見不鮮，但「認不對人」卻是前所未見。劉世芳部長跟管碧玲主委都不是新面孔，在內閣知名度也都算高，表現可圈可點，只要關心政治的，不會有人搞錯。謝龍介當立委一年半、新頭殼 ・ 15 小時前
國台辦喊臉書收到祝福支持！中網酸：想關注
[NOWnews今日新聞]中國國台辦上週開辦臉書官方帳號「國務院台辦發言人」，但不管什麼發文內容，全都遭台灣網友洗版、灌爆留言區。不過，國台辦發言人彭慶恩今（29日）自稱臉書帳號收到台灣網友「祝福與支...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
【銀髮族危機】逾半數二度就業「薪」情更差...9成熟齡勞工無奈：雇主有年齡顧慮
歡慶重陽節，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，仍然面臨哪些不少職場困境。求職網調查顯示，在二度就業的熟齡勞工當中，高達六成重返職場後的薪資水準比之前低。此外，更有高達91.1%認為，企業在聘僱人才時，其實有年齡的顧慮。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
2025年標竿城市! 翁章梁滿意度83.3高分蟬聯第一
南部中心／綜合報導天下雜誌舉辦2025年標竿城市頒獎典禮，其中嘉義縣長翁章梁以83.3分的高分，在縣市長滿意度的調查裡面，再度蟬聯第一，而且在永續幸福城市調查中，進步幅度也是全台最大，翁章梁說，接下來到2035年，將會是嘉義縣轉型最重要的黃金十年。民視 ・ 27 分鐘前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
歌手坣娜驚傳離世！疑紅斑性狼瘡復發 貼文成遺言：人生是單程票
以《奢求》、《自由》等經典歌曲紅極一時的女歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，根據《TVBS新聞網》報導指出，她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日離世，享壽59歲。坣娜身邊的友人證實，她確實於10月16日離世，但對外未公布病因細節。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
立霧溪堰塞湖壩體午間潰決！湖水全數傾瀉而下 無災情傳出
（更新時間：17：45）林保署今（29）日午間緊急通報，花蓮立霧溪燕子口堰塞湖溢流水量擴大沖刷壩體，並於下午宣布壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，堰塞湖隨即消失，無災情傳出，16時20分正式解除警台視新聞網 ・ 13 小時前
認錯人超糗！謝龍介質詢把管碧玲當劉世芳追問救災 2人尷尬笑場
國民黨立委謝龍介今（29）日上午在立法院質詢時，誤把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，追問花蓮堰塞湖救災問題，直到管碧玲提醒自己是管「海」的，謝龍介才發現並轉移成在談「態度問題」，尷尬場面讓兩人笑場台視新聞網 ・ 15 小時前
臉書帳號引討論 國台辦：收到許多台灣網友祝福
（中央社記者謝怡璇北京29日電）中國大陸國台辦近期開設臉書帳號，引發討論。國台辦今天表示，帳號開通後，收到許多台灣網友的祝福及協尋大陸親人的留言，反映台灣民眾對兩岸關係發展的關切，將繼續用好這一平台。中央社 ・ 19 小時前
未成年如何領普發 財政部一表教學
「全民+1 政府相挺」普發現金提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。中時財經即時 ・ 9 小時前
粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」如今有網友挖出粿粿在今年3月美國行時，直闖王子的房間，畫面曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 12 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 15 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 14 小時前