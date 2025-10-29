敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

桃園敬老愛心卡明年元月起，擴大補助長者搭乘台鐵區間車，單趟補助從30點增至70點。本報資料照片

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2.0E電輔車，鼓勵長者外出。中部各縣市都補助敬老愛心卡搭台鐵，以竹市「最大方」，8月起單趟次無上限，吸引長輩跨縣市出遊，往來更省錢。

台鐵票價今年6月調漲26.8%，多個縣市近月紛紛調高敬老愛心卡搭乘台鐵補貼幅度，由於桃園市維持單趟次補助30元，屢屢引起民代關切。張善政昨趁重陽節公布敬老愛心卡明年2項放寬，將搭台鐵單趟次補助30點增至70點、租借電輔車前2小時每30分鐘扣20點，之後每30分鐘扣40點。

廣告 廣告

張善政提及，市府分析桃園長輩使用敬老愛心卡，高達9成為桃園往返台北與新竹，使用上必須補差價，因此決定將補助上限拉高，讓長輩無論出遊、就醫，都更符合實際需求。

國民黨市議員黃婉如、陳韋曄等人都肯定，市府體恤長者提高補助，不讓萬物齊漲限制了長者們能出遊的距離，陳韋曄也建議市府滾動檢討，如放寬扣點使用醫療場所掛號費、健康飲食餐飲等。

民進黨市議員王珮毓也說，市府調高至70點雖有進步，但顯示桃園在長者公共運輸福利上仍有努力空間，期盼市府在推動長者福利政策，要超前部署、積極領先。

不只桃園市將擴大敬老愛心卡補助搭乘台鐵，彰化縣現行單趟次補助30點，也將在11月增至45點。苗栗縣則從9月起就將單趟次補助從50點翻倍增至100點，苗縣府社會處指出，長輩若持卡從苗栗站搭乘區間車，北至新北市南樹林站，或往南到彰化田中站，都不必自付車資。

中部各縣市以新竹市補助額度最大，今年8月起敬老卡搭台鐵單趟點數無上限（每月總點數600點），市府社會處統計，單月服務3萬550人次，執行金額較前7個月平均提升48%。雖服務人次未大幅成長，但長者回饋可搭至較遠城市找親友很開心，如基隆、彰化等，活動範圍更大、更便利。

（張裕珍、陳俊智、王駿杰、范榮達、郭政芬、余采瀅、江良誠）

【看原文連結】

更多udn報導

坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」

18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債

獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚

驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走