敬老愛心卡社福點數額度六都最高 交通、醫療、運動一卡搞定

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府致力建構友善長輩環境，其中敬老愛心卡每月有1,000點（原住民1,500點）社福點數額度，為六都最高，不論出門搭車、就醫看診或是到國民運動中心活動筋骨，長輩都能輕鬆使用，交通、醫療和運動一卡搞定。住在潭子的林阿公和太太堪稱樂齡生活最佳代言人，每週參加社區照顧關懷據點活動，市區短程移動利用公車、捷運或計程車，也常搭火車到中部各地遊覽，行動方便也子女安心。

▲長輩持敬老愛心卡到國運中心活動筋骨。

用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，安全又省荷包，彰化和苗栗說走就走！來自日本在台中生活超過20年的弓長家昌先生，更是敬老愛心卡的「超級粉絲」。去年3月市府開放持有永久居留證的外籍長者申辦敬老愛心卡，弓長先生幾乎每天搭公車探索巷弄美食，還搭火車到大甲和苗栗追媽祖，領卡短短幾個月，敬老愛心卡累積使用超過300次，敬老愛心卡讓他感受台中的溫暖，生活多采多姿。

社會局指出，截至114年底，台中市敬老愛心卡有效卡數超過52萬張，65歲以上長輩辦卡率突破9成，全年使用人次突破2,500萬人次，顯示敬老愛心卡深獲長輩肯定，成為健康樂活的最佳幫手。因應台鐵票價調漲，台中市敬老愛心卡搭火車單趟補助從30元調高至45元，北上到苗栗三義或南下到彰化社頭都免費，串聯中部生活圈。

社會局表示，敬老愛心卡鼓勵長輩運用社福點數額度外出活動、增加社會參與，是一座城市對長輩的用心與承諾，市府將持續優化服務量能，打造敬老、安老的高齡友善宜居城市。