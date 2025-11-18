敬老愛心卡「嗶」一下小綠人多10秒！新竹創新設計 長者：沒用過不知道

新竹首創敬老號誌，嗶卡多１０秒過馬路。（圖／TVBS）

新竹市政府在中央路與文化街口啟用全國首座「敬老愛心號誌」，讓年長者及行動不便人士過馬路更安全。這項創新設施讓持有新竹市敬老卡或愛心卡的民眾，只要在號誌下方感應區「嗶」一下，綠燈時間就會從原本的18秒延長至28秒，增加10秒的通行時間。這項貼心設計源於代理市長邱臣遠赴新加坡考察後的啟發，特別針對新竹市15.7%的65歲以上高齡人口提供服務。

原本這個車流量不小的路口，小綠人秒數僅有10幾秒，對年長者和行動不便人士來說相當不足。現在，紅綠燈下方安裝了感應刷卡裝置，並標示有年長者及行動不便的符號，方便識別。然而，目前仍有不少長者不了解這項設施的功能。一位持有敬老卡的長者表示自己從未使用過這項服務，還有民眾表示：「我想時間有不用去麻煩」，顯示市府仍需加強宣導。

新竹市政府選擇在中央路與文化街口試辦這項服務，主要是因為附近有高齡者常去的診所。一位民眾對此表示肯定：「我覺得是不錯啦，增加10秒可以讓老人家可以過得比較多時間，不會在路上卡住，然後被車流這樣子影響到。」這項服務獲得民眾正面評價。

新竹市政府交通處副處長林俊源解釋，為避免一般民眾頻繁觸控號誌，同時兼顧周邊的車流順暢，目前敬老愛心號誌只提供真正有需要的高齡者以及身心障礙的民眾使用。感應刷卡後，下一次的綠燈秒數會從18秒增加為28秒，提供充裕的時間讓民眾穿越路口。

路口總共設有8台感應機台，目前只開放給年長者及身障者使用。至於是否會擴大服務對象，例如孕婦等特殊需求民眾，以及是否會將此設施推廣至其他路口，市府表示會持續觀察民眾的使用情形，進行滾動式調整，以提供更完善的服務。

