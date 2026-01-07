敬老愛心卡7月升級 也能健檢

台北市長蔣萬安宣布今年將把市立聯合醫院系統健康檢查納入敬老愛心卡點數扣抵範圍，預計7月實施。圖為聯醫仁愛院區。（本報資料照片）

台北市敬老愛心卡今年大升級，1月起已開放點數扣抵聯合醫院門診掛號費，2月起搭計程車扣抵點數單趟提高到85點，7月開始每個月點數更從480點調升至600點，不僅如此，台北市長蔣萬安宣布，今年更將把老人健康檢查納入扣點範疇，比如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等項目，全面提升長者生活品質。北市社會局長姚淑文7日表示，計畫7月將聯醫系統健檢納入扣點項目。

蔣萬安表示，敬老愛心卡點數使用與擴充，一直是市民高度關心議題，北市敬老愛心卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最，今年北市更已實施多項優化措施並依期程逐步落實。

蔣萬安指出，包括自今年1月2日起，開放一般長者使用敬老愛心卡點數支付聯醫院內及院外門診掛號費，並預計2月調增敬老愛心計程車單趟扣抵點數，自65點升級至85點，農曆年前也會將溫泉場館大眾池納入扣抵點數範圍。

此外，蔣萬安說，7月將迎來敬老愛心卡制度重要調整，每月點數由現行480點提高至600點，擴大長者在日常生活、交通與醫療上使用彈性，今年也會把老人健檢納入點數扣點範疇。

姚淑文表示，將邀集北市衛生局、聯醫等單位，研議長輩較容易使用且具實質健康效益的項目，比如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等。

她指出，由於健檢費用較高，因此在點數提高至600點後，長輩健檢會更具實質效益，預計最快7月將聯醫系統健檢納入扣點項目，與調高點數同步實施。

蔣萬安強調，盼透過點數扣抵健檢及醫療費用，向長輩傳遞「預防勝於治療」觀念，讓這張卡成為市民的健康生活卡，全面提升長輩生活品質，讓健康老化理念與實踐領先全台。