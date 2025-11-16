敬老護老！新北防暴意識向下扎根 辦行動劇競賽觀摩會

新北市社會局推動防暴意識，今（16）日攜手中華民國紳士協會舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會。（新北市社會局提供）

新北市社會局推動防暴意識，今（16）日攜手中華民國紳士協會舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會，以行動劇呈現老人受暴的新興樣態及防治觀念。新北市副市長劉和然到場致意並頒獎，感謝所有宣講師與志工長期在社區推動防暴教育，讓「不隱忍、不縱容、不沉默」成為全民行動。

劉和然表示，社區防暴是一份「默默做，但非常重要」的工作，感謝紳士協會志工與友善家庭大使多年來陪伴市府推動防暴與老人保護，目前共有102位社區防暴宣講師，深入各區社區、學校、關懷據點及偏區，以實際行動讓防暴觀念帶入民眾日常，強調要讓每位市民都能「顧乎好」，除了市府努力，更靠民間力量共同支持。

成果競賽觀摩會上，參與競賽的分會以創意劇情呈現老人照顧壓力、啃老、漠視與經濟控制等常被忽略的暴力樣態。（新北市社會局提供）

觀摩會上邀請多位專家評審，參賽分會以創意劇情呈現老人照顧壓力、啃老、漠視與經濟控制等常被忽略的暴力樣態，提醒民眾及早通報並運用資源，最後個人組由林口分會奪冠，團體組則由新店分會拔得頭籌，各隊以活潑表演傳遞防暴理念，深受評審肯定。

社會局長李美珍表示，新北市家防中心與中華民國紳士協會合作超過9年，累計超過1000場宣導、逾21.3萬人受益，是市府推動初級預防的重要夥伴。新北市今年將「老人保護」列為宣導主軸，在全市29區推動「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」系列活動，盼能喚起民眾防暴意識。

