敬老金發放長達4個月長輩搞混、里長頭昏 蔣萬安：今年簡化

〔記者何玉華／台北報導〕台北市65歲以上人口愈來越多，每年下半年協助重陽敬老金發放是里長的重要工作之一，但長達4個月的作業期，有里長反映太冗長，也常造成長輩困惑「領了沒」；信義區中行里里長林美君呼籲市府，在長輩符合資格的第一時間，就建立長者補助款項的帳戶資料，以匯款來終結重陽禮金領取的亂象。台北市長蔣萬安坦承，目前的領取方式造成困擾，「長輩真的會忘記」，要求社會局今年就參考新北市的做法，在領取手續上更簡政便民。

台北市去年敬老金的發放，從蔣萬安出席7月31日的記者會展開；林美君說，里內從8月開始宣導發放，就有長輩拿身分證到里辦公處要領，但8月只是宣導期。9月是靠卡領，就有長輩來問要領現金。10月29日匯款入帳，又有人來問還沒靠卡，來不來得及？能不能靠卡？或問要領現金。直到11月12日到15日定點領取現金，又有人問忘了靠卡怎麼辦？也有長輩忘了早在9月靠卡領過，看到大家在領現金，會來問她為什麼沒有錢？

林美君說，當里長10幾年來，看到很多長輩退化，記性變得不好，長達4個月的時間，里辦公處要不斷地向長輩說明；建議參考新北市的作法，市府對即將步入65歲的每一位長輩，寄通知到區公所申請敬老卡時，同時寄送申請匯款通知書，讓民眾回填資料後繳回，有高達9成長輩是用匯款領取。

蔣萬安坦承北市的領取方式會造成困擾，要求社會局今年就參考新北市的做法，匯款的隔天就發放現金，把領取的作業時間縮短，不要再1個月宣導、1個月靠卡、1個月匯款、下個月才領現金，「長輩真的會忘記」，敬老金是一個好事，就應該在領取手續上更簡政便民。

社會局長姚淑雯說，因為多元的領取方式，加上網路上的錯誤訊息，導致長輩誤以為可以領取兩份，的確常造成里長的困擾。同仁在網路上一看到有錯誤的訊息都會立即去文更新、釐清。因北市較其他縣市晚發放敬老金，蒐集帳戶不容易，未來推動敬老卡2.0，會在長輩要領取時，一併要求提供帳戶，提高匯款的人數，降低親領的困擾。

