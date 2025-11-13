敬老金網站「台北市變上海市」！原因超詭異

▲有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」的字樣，前立委高嘉瑜狠酸，「難道是響應習近平嗎？」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 今年農曆9月9日迎來重陽節，全台各地方政府陸續發放重陽敬老禮金，前立委高嘉瑜今（13）日在社群上驚爆，有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」的字樣，「難道是響應習近平的『共進統一』嗎？」；對此，臺北市政府社會局回應強調，會出現「上海市區公所」是因為Chrome網站翻譯設定問題，若將偵測文字改為俄文，再改回中文才會出現，針對不實指控與散播假訊息，社會局將報警備案，並向事實查核中心舉報。

高嘉瑜今日在臉書發文表示，「『四邊包繩不打洞』翻版又來了！台北市竟成上海市？！剛剛有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現『上海市區公所』的字樣！」

高嘉瑜狠酸，「雙城論壇還沒辦，台北市竟已變成上海市，難道是響應習近平的『共進統一』嗎？雖然現在台北市社會局網頁已經更正，但台北市政府還是應該說清楚，為什麼台北市會變成上海市？為什麼『四邊包繩不打洞』又重演？是駭客入侵還是廠商問題？為什麼這種低級錯誤一再發生？」

對此，社會局回應道，經查網頁後台系統，未曾有任何相關文字修改紀錄，呈現文字皆為「若有其他疑問或詳細資訊請洽各區公所社會課及社會局老福科」，特此說明。同時經資訊單位了解，會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣。

社會局強調，此舉就常理而言，並非一般民眾常態所為之一般舉動，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，社會福利本意為服務民眾，卻遭此類行為模糊焦點。針對不實指控與散播假訊息，社會局將報警備案，並向事實查核中心舉報，同時評估提告，維護公理，以正視聽。

