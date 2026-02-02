敬請支持「114年家庭收支訪問調查」

圖：家庭收支調查應用層面。（圖／行政院主計總處提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

114年家庭收支訪問調查已開始實地訪查，訪查時間將持續至115年2月底，本調查結果影響多項與你我息息相關的重要制度，如社會救助最低生活費、住宅補貼家庭年所得標準、最低工資及綜合所得稅基本生活費等之訂定。

圖：家庭收支訪問調查內容涵蓋收入與支出、家庭設備、住宅概況及戶口組成等項目。（圖／行政院主計總處提供）

訪查員於實地訪問調查前會先寄(遞)送「致受訪戶書函」或通知函，依約定訪問日期及時間按時前往訪查，訪查員亦會隨身佩戴識別證件，並於訪問完成致贈紀念品1份，以感謝民眾的協助與配合。貴戶填答之所有個別資料絕對保密，除供統計目的之用外，不作其他用途，敬請民眾放心配合查填，共同支持國家重要統計工作的推動。