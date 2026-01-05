敬酒不吃吃罰酒？WSJ：川普致電馬杜洛提下台換特赦，多次遭拒後決定來硬的。圖為馬杜洛1月3日被押抵美國緝毒署辦公室。翻攝X／美國廣播公司



美軍3日突襲活逮委內瑞拉總統馬杜洛，震撼全球。《華爾街日報》報導，美國總統川普其實一直不想以武力推翻馬杜洛，希望以外交手段遊說他讓美國石油企業享有委國石油開採權，還曾親自致電遊說他主動下台，美國可予以特赦並解除制裁。但馬杜洛上月23日再度回絕後，川普決定採取軍事行動。

盧比歐3日向記者簡報時曾表示，美國已多次向馬杜洛開除「非常慷慨的條件」，但馬杜洛並未認真看待。

川普（Donald Trump）首個總統任期內，馬杜洛（Nicolas Maduro）就遭美國聯邦檢察官起訴。他與數名盟友被控「毒品恐怖主義」及共謀進口古柯鹼，當時美國懸賞通緝他的金額是1500萬美元。至川普第二任期，美國政府於2025年8月又將對馬杜洛的通緝懸賞金額增至5000萬美元。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述前官員說法，川普重返白宮初期，原本已對推翻馬杜洛興趣不大，認為他在第一任期中已為此耗費過多時間與政治資本。

不過，由於川普的多名盟友認為，馬杜洛持續掌權是對美國的羞辱，也象徵華府縱容一個在西半球公開敵視美國的政權，委內瑞拉問題很快又重回川普的政策重心。

不過，川普仍決定給馬杜洛一條出路。2025年5月，美方提出讓馬杜洛流亡海外、換取特赦、撤銷毒品相關指控等優惠待遇，他與部分親信的制裁可獲解除，美國也會與過渡政府合作，但馬杜洛當時並未接受，對於美國之後數度提出的類似方案也全都拒絕。

報導稱，美方權衡委內瑞拉政策時，石油始終是核心。能源企業積極遊說政府放寬制裁，認為制裁會讓美國企業錯失難得的有利條件，也讓中國在西半球取得更大立足點，且加劇委內瑞拉非法移民流向海外。

去年7月，川普政府一改上任之初撤銷拜登時期許可的態度，允許雪佛龍（Chevron）重返委內瑞拉開採石油。業界遊說者力推更多企業重返，聲稱委國政權因極度缺錢，願意提供免招標、幾乎沒有環保或監管限制的合約。

川普欲與馬杜洛談石油交易 盧比歐警告「此人不可信」

但國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮顧問米勒（Stephen Miller）等高層官員不斷向川普強調，美國檢方已指控馬杜洛是跨國毒品走私集團首腦，如果在馬杜洛仍掌權下推動和委內瑞拉的商業交易，可能激怒希望馬杜洛下台的川普支持者。

盧比歐也不斷警告，馬杜洛不是可信任的對象，過去10年曾與美國達成5次協議，最後全都打破承諾。

川普原本聽不進去，直到去年7月還向幕僚表示，希望繼續以外交手段與馬杜洛協商，讓美國石油企業取得開採委國石油的優先權。他表示，希望達成協議，「我們要照我的方式來」。

然而，面對勸不動的馬杜洛，美方高層官員已於夏末開始具體規劃推翻馬杜洛的選項。盧比歐、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）、米勒、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）定期會商。

美國情報人員開始密切追蹤馬杜洛的行蹤、飲食與作息，也收買馬杜洛身邊人士提供消息；美軍特種部隊則在一處軍事基地打造馬杜洛官邸的複製場景，進行模擬突襲的演練。

美國秘密策劃突襲 馬杜洛仍載歌載舞

川普重返白宮之初，指派他最信任、專責棘手外交議題的幕僚格瑞尼爾（Richard Grenell）負責應對委內瑞拉事務，後者也成功交涉，讓委內瑞拉釋放被扣押的美國人、同意接受川普政府遣返的委國非法移民。

然而到去年秋天，川普已指示格瑞尼爾停止外交接觸；去年10月，川普更罕見宣布授權CIA在委內瑞拉進行秘密行動，指控委國「把囚犯送進美國」，成為毒品來源。

不過，川普11月中旬仍與馬杜洛通話，提出全面特赦馬杜洛、其家屬與高階幕僚，且解除對他們的金融制裁。川普警告馬杜洛若不自願離職，美國將考慮動武。

然而，馬杜洛到12月上旬還公開發布自己載歌載舞的影片，包括以美國歌曲《Don't Worry, Be Happy》回應美軍大舉集結加勒比海的的情況。《華爾街日報》指出，川普看過影片後，向幕僚表示非常失望，認為馬杜洛並未認真看待他的提議。

12月23日，美方再度提議讓馬杜洛自願下台，流亡海外，但馬杜洛再次拒絕提議，渾然不知這已是最後通牒。

盧比歐3日向記者表示，馬杜洛「曾經獲得非常、非常、非常慷慨的條件，但他像個狂人一樣，選擇繼續玩弄局勢。其下場就如我們今晚所見」。

