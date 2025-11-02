「敬酒問題」埋嫌隙！ 11人持「酒瓶、球棒」互毆 5人掛彩

高雄岡山區一間釣蝦場發生鬥毆事件，2號早上八點多，11名男子曾因為敬酒問題埋下嫌隙，當天酒後翻舊帳，沒想到一言不合大打出手，過程中不只持球棒，還拿起酒瓶狠砸，造成5人受傷，警方仍在持續追緝涉案人員。

11名男子因為敬酒問體爆肢體衝突，持酒瓶、球棒互毆造成5人受傷。（圖／TVBS）

釣蝦場的全武行場面相當混亂，門口聚集了多名男子，其中三人蹲在地上，一名身穿白衣的男子因傷勢嚴重無法站立，不停扶著頭部，需要兩名友人攙扶。目擊民眾表示，打鬥相當激烈，好幾個人都頭破血流，有人使用棒球棒和酒瓶作為武器攻擊對方。

事件發生在高雄岡山的一家釣蝦場，兩派人馬共11人在11月2日早上八點多發生衝突。據了解，雙方原本是朋友關係，但早在5月就因為敬酒問題發生口角，埋下了這顆未爆彈。11月當天，其中一方到釣蝦場找碴翻舊帳，因言語不合而爆發肢體衝突。

警方帶回兩名涉案人，並持續追緝其餘共犯。（圖／TVBS）

偵查隊副隊長吳韋志表示，這起事件疑因日前口角積怨，今日爆發衝突，過程中有人持酒瓶攻擊，造成多人受傷送醫。警方已陸續將涉案人帶回說明，並持續追緝尚未到案的共犯。從單純的敬酒問題演變成嚴重的互毆事件，導致多人頭破血流，涉案者不僅沒有解決原有的問題，還必須面對法律責任。警方目前依傷害罪以及妨害秩序罪對此案進行偵辦，將持續追查所有涉案人員。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

