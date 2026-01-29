敲定了！ 屏東新春市集改仁愛路舉辦 除夕到年初四共5天

屏東市新春市集要從永福路移到仁愛路舉辦。(資料照，記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市新春市集一波三折，在經過多次協商後，縣府終於點頭同意，從原來的媽祖廟前改為屏東公園旁的仁愛路段，但新春市集時間也從9天縮減為6天，從小年夜開始到大年初四結束，市公所表示，設在仁愛路對交通的衝擊最小，定案後已請廠商全力做好相關配套。

原定在永福路、中山路舉辦9天的屏東市新春市集，因為封路辦市集恐影響春節期間的交通動線，在縣府及交通隊反對後，屏東市公所決定聽從縣府建議，改到屏東公園旁的仁愛路辦理，時間也減少3天，只剩下6天舉行，從2月15日的小年夜開始封閉仁愛路從公園路到勝利路口段，直到2月20日結束，也因為活動舉行，屏東公園地下停車場的出入口一律改從長春街出入，15日小年夜當天晚上舉辦新春晚會，市集則是從16日除夕到20日大年初四結束，共計5天。

屏東市公所表示，今年新春市集因為受到封路影響交通的問題，地點一直無法敲定，這次改到仁愛路舉辦，是考量到對於交通的衝擊最低，也不影響民眾在公園休憩散步，對於縮短舉辦時間也是考量各種因素後決定，希望在農曆春節期間提供民眾年節採買及休閒的地方，讓大家能夠快樂過新年。

