敲定「台美關稅15％」後抵台 鄭麗君：世界看好台灣、需要台灣



行政院副院長鄭麗君自去年5月以來，多次與團隊赴美磋商台美關稅，終於在台灣時間16日清晨敲定關稅為15％。而鄭麗君今天（19日）清晨返抵國門，行政院長卓榮泰也親自接機，鄭麗君在機場受訪時表示，這次關稅的結果就證明了台灣人的努力、技術和產業是世界上關鍵力量，「世界看好台灣、需要台灣」。

上機才知卓榮泰要接機 緊張到睡不著

鄭麗君今天受訪時表示，自己在飛機上才得知卓榮泰要到機場接機，除了感到不好意思之外，也對於卓榮泰用行動為團隊打氣十分感動。鄭麗君坦言感謝卓榮泰的信任，並回憶每次抵達華府，第一個傳訊息給她問她是否平安抵達的一定是卓榮泰，還會在訊息中附上「加油」兩個字。

廣告 廣告

台灣是關鍵力量 支持產業拓展國際市場

對於這次磋商的過程，鄭麗君強調，從這次協商的結果就證明了台灣人的努力、技術和產業是世界上的關鍵力量，「世界看好台灣、需要台灣」，政府未來除了會持續擴大投資外，也會支持產業在國際上不斷擴展。

卓榮泰讚談判團隊 預告名上午說明關稅

而卓榮泰在接機時率先感謝鄭麗君與團隊，並直言這次與美方磋商的過程十分辛苦，談判團隊最終完成國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全等4大目標，十分不容易。卓榮泰也強調，有關台美關稅的細節，都會在明天（20日）上午9點進一步說明。

（熱門點閱：柯文哲酸「免費營養午餐騙選票」 北市府：高虹安、張啓楷也支持）