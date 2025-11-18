敲爛妻臉再割頸…穿血衣伸手求上銬！退休緬甸華僑衝派出所驚吐1句話

記者陳弘逸／桃園報導

桃園市退休的64歲李姓男子前天（17日）殺妻子再騎機車到派出所自首。（圖／翻攝畫面）

桃園市退休的64歲李姓男子前天（17日）持疑鐵鎚的鈍器重擊妻子頭部，再拿菜刀殺妻，隨後衣褲沾血，騎機車到派出所自首，並冷靜得向警方坦言「我殺了老婆」；確認李男犯行後，依殺人罪移送，昨天（18日）檢方向法院聲押獲准。

這起離奇殺妻案發生於前天（17日）上午8時許，李男先是持鐵鎚的鈍器重擊妻子頭部，再拿菜刀砍殺56歲的妻子，直到人沒了氣息才作罷；他犯案後，穿著沾血的衣褲，自行騎機車到中壢警分局內壢派出所自首，並伸手做出預備上銬動作，並向員警坦言「我殺了老婆」。

當下員警將人上銬逮捕，並前往李男家中，確認他妻子倒臥客廳遭殺害，頭部、臉部重創難辨識，頸部也有多處刀傷，已明顯死亡。

據悉，兇嫌李男原為緬甸籍，曾在電子工廠上班，上個月才剛退休；如今犯下殺妻命案，警詢後，被依殺人罪移送，移送地檢署複訊後，向法院聲請羈押。

法院考量，李男雖然坦承犯行，但所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，兇嫌為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年有多次出境泰國傳教之情形，自有相當理由認有逃亡之虞，裁定予以羈押。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

