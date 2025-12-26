敲碗成功！FTISLAND明年1/25台北再唱加場 官方宣布這天搶票

FTISLAND宣布台北演出加場好消息。（希林國際Chillin International提供）

南韓人氣樂團FTISLAND近期宣布「FTSODE演唱會」將於明年1月24日首度移師台北舉行，日前演出門票一開賣就秒殺，再次展現FTISLAND累積多年的超強人氣，不少向隅粉絲也留言敲碗加場。主辦單位經多方協調後，今（26日）宣布將於1月25日加場，讓更多粉絲有機會親臨現場，一同感受FTISLAND的搖滾魅力。

一年來行程滿檔的FTISLAND，即使到了年末仍馬不停蹄，成員們也透過各式活動展現多元面貌。主唱李洪基近期參演音樂劇《Sugar》，以突破自我的女裝角色搭配紮實的演技與唱功，獲得觀眾高度好評；貝斯手李在真則參與特別合作數位單曲〈Memory Balloon〉，以抒情溫柔的旋律向粉絲傳遞回憶與安慰的情感。

除此之外，李洪基近期也開通個人Threads帳號分享生活點滴，讓粉絲多了一個更貼近偶像的平台。而在FTSODE台北場門票完售後，PRIMADONNA（官方粉絲名）們還紛紛湧入他的帳號敲碗許願加場，熱烈程度讓洪基親自留言回覆。如今加場消息正式公布，也讓粉絲們笑稱：「現在許願歐巴都能直接聽見了！」加場門票將於30日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，購票詳情可見主辦單位希林國際Chillin International官方社群。





