敲碗成功！Google逐步開放Gmail修改地址，3步驟甩掉你的中二羞恥名

敲碗成功！Google 近期宣布，將開放一項網友備受期待的功能：直接更改 Gmail 電子郵件地址。

以前用戶若對早期註冊的名稱感到不滿意，例如學生時期尷尬的中二暱稱、不小心放上私人電話，通常只能重新申請帳號，再經歷複雜的手動遷移過程，才能將郵件、聯絡人及雲端資料轉移，也會導致第三方應用程式連結中斷。

Google官方指出，使用者現在能將現有的「@gmail.com」地址更換為新名稱，且過程標榜「無痛轉換」，帳戶內的相片、訊息以及所有雲端儲存都能完整保留； 然而，這項功能目前僅支援 Hindi (印地語) 版本的頁面，暗示印度市場可能是首波測試區域，台灣用戶則要再等等 。

Google 特別提醒，使用者在變更地址前，仍須留意潛在的系統相容性風險，使用 Chromebook 或透過Chrome 遠端桌面進行連線的用戶，在變更地址後可能會遇到連線或同步問題。

此外，若使用者經常使用「使用 Google 帳戶登入」功能連接非 Google 網站，也可能在身分驗證上出現斷層或設定重置。專家建議，在進行變更前應先行備份重要資料，並做好部分應用程式設定可能需要重新同步的準備。

Gmail 怎麼改ID名稱？3個步驟搞定

步驟1：檢查是否具備變更資格

先至 myaccount.google.com/google-account-email登入 Google 帳戶個人資訊頁面，確認自己是否具備變更資格，於「電子郵件」選項中確認是否出現「變更 Google 帳戶電子郵件地址」的選項，如果沒有出現此選項，就無法進行變更。

步驟2：確認相容性連結與備份

在變更電子郵件地址前，務必確認你的裝置是否包含 Chromebook，或是否有大量第三方應用程式連結，並針對重要相片、訊息進行預防性備份。

步驟3：輸入新的電子郵件地址

輸入欲更換的新使用者名稱，確認後點擊「是，我要變更」，系統隨即會將舊地址設為備用別名並完成轉換。

舊地址還能用嗎？能改幾次名？5個常見問題一次看懂

以下根據Google官方手冊，整理大家最常見的問題：

Q：如何換回原本的舊Gmail地址？還能繼續用嗎？

A：使用者可以隨時恢復使用舊地址，因為在變更過程中，原有的舊 Gmail 地址會自動轉為「備用電子郵件地址」保留在帳戶內，並能使用舊的地址來登入 Google 各項服務（如雲端硬碟、YouTube、Google 地圖等），密碼維持不變。

只需前往 myaccount.google.com 的電子郵件設定區塊，點選該舊地址並選擇「將這個地址設為 Google 帳戶電子郵件地址」，即可無痛切換回原始狀態。

Q：更改Gmail地址有頻率限制嗎？多久可以修改一次？

A：改回舊地址沒有次數限制， 使用者每 12 個月僅能建立一個新的 @gmail.com 電子郵件地址 ，一旦決定更換為新的名稱，在接下來的一年內將無法再次嘗試其他新名稱，建議在設定時務必謹慎挑選。

Q：可以徹底刪除或隱藏舊的Gmail地址，讓它不再出現在帳戶中嗎？

A： 目前系統不支援刪除或隱藏舊地址，由於舊地址在更名後會永久轉為備用別名，用以確保收信不中斷與身分驗證，因此無法從帳戶清單中移除 ；如果想要徹底抹除舊地址蹤跡，唯一的途徑是刪除整個 Google帳戶並重新註冊，但也會同步遺失所有雲端檔案。

Q：單一帳戶在更換地址有次數上限嗎？一個人可以有多少個新地址？

A：Google 對於新建地址的總量設有天花板限制， 一個帳戶在生命週期內最多僅能新建 3 個以 gmail.com 結尾的電子郵件地址 。換言之，包含原始註冊地址在內，一個人的Google帳戶最多可同時具備 4 個地址，目的為了防止系統資源被濫用。

Q：更換為新地址後，舊地址有可能被他人註冊或冒用嗎？

A：Google聲稱，舊地址安全性會受到完整保障，其他任何人皆無法使用。就算切換為新名稱，舊地址仍會鎖定為專屬備用地址，Google 不會將該使用者名稱釋出給外界註冊。未來若刪除整個帳戶，該舊名稱也會被系統永久保留，藉此杜絕他人冒用身分。

資料來源：Google、CNBC

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/蘇柔瑋

