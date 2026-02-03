敲碗30年終於南下！蘇永康登高流倒數 寵粉祭核彈級歌單

蘇永康將首度在南台灣開唱。資料照

出道超過30年的香港情歌天王蘇永康，即將迎來演唱會生涯的重要里程碑，「2026蘇永康演唱會」將於4月25日首度前進南台灣，在高雄流行音樂中心海音館開唱，這不僅是他首次在高雄舉辦大型個人售票演唱會，更為其橫跨三十餘年的音樂旅程寫下關鍵篇章。

蘇永康多年來以溫潤細膩、極具情感層次的嗓音，在華語樂壇佔有一席之地，〈男人不該讓女人流淚〉、〈越吻越傷心〉、〈舊愛還是最美〉等經典情歌，陪伴無數人走過青春與愛情歲月，成為跨世代共同回憶。儘管過去多次來台演出，並在台北累積深厚粉絲基礎，卻始終未曾在高雄舉辦專場，如今終於南下開唱，對歌迷與他本人而言都別具意義。

帶領樂迷重溫30年情歌時光

回顧去年台北場演出，門票一開賣便秒殺完售，現場座無虛席。蘇永康以穩健唱功搭配高質感舞台製作，重新編排多首經典作品，為熟悉旋律注入全新層次，觀眾好評如潮，更直呼「每一首都唱進心裡」，也讓外界對高雄站期待值直線飆升。

近年他持續活躍於音樂與現場演出舞台，以更成熟自在的狀態面對觀眾。蘇永康曾表示，隨著人生歷練增加，對歌曲的理解更加深刻，希望透過最純粹的現場演唱，與歌迷建立更直接真誠的情感連結。

蘇永康台北場口碑爆棚。資料照

延續台北場的高口碑與感動，《2026蘇永康演唱會》高雄站將完整呈現其出道以來最具代表性的作品，結合細膩情感、成熟舞台魅力與精緻音樂編排，帶領樂迷重溫跨越30年的情歌時光。演唱會門票7日下午全面啟售。



30歲男如廁後倒地猝死 妻子哽咽：還有3個孩子…以後的路怎麼走？