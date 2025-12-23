敲錯房門成惡夢！女護士遭3男拖入飯店房內「連續喝酒性侵4小時」

（記者張芸瑄／國際報導）印度馬哈拉施特拉邦近日發生一起駭人聽聞的性侵案件，一名30歲女護士到火車站附近飯店拜訪朋友時，因誤敲錯房門，竟遭房內三名男子強行拖入房間性侵長達四小時。女子在驚險逃脫後報警求助，警方於事發三小時內迅速將嫌犯逮捕歸案。

根據當地警方調查，事件發生於本月17日晚間11時至翌日凌晨3時，地點位於Chhatrapati Sambhajinagar火車站附近的飯店。女護士當時原欲拜訪友人，卻誤敲到205號房門，房內三名男子開門後先謊稱「妳朋友就在裡面」，隨即將她強行拖入室內。據了解，嫌犯鎖上房門後逼迫女子喝酒，接著輪流對她施暴。女子之後趁機逃出房間，大聲呼救後立刻前往警局報案。

示意圖／因誤敲錯房門，竟遭房內三名男子強行拖入房間性侵長達四小時。（擷取自 免費圖庫freepik）

警方接獲通報後立即展開調查，僅用三小時便逮捕涉案三人，分別為27歲的Ghanshyam Rathod、25歲的Rishikesh Chavan及25歲的Kiran Rathod。三人互為朋友，其中兩人為銀行員，另一人則是知名大學碩士生。警方表示，受害女子為私立醫院護士，丈夫目前失業，是家中唯一經濟支柱，事發當天她原本想向朋友尋求協助，未料誤入錯房釀成悲劇。

目前三名嫌犯已依強暴罪嫌遭到拘押，全案仍在進一步偵辦中。

