敲鐘祈福迎新春 永小附幼手作紅龜粿認識節慶文化

永康國小及附幼學童在「敲鐘祈福迎新年」活動中，透過敲鐘、兒歌律動、闖關遊戲，提早感受過年溫馨歡樂的氛圍。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

農曆春節將屆，永康國小及其附設幼兒園舉辦「敲鐘祈福迎新年」活動，規劃閩南語兒歌律動、闖關遊戲及手作紅龜粿等過年相關系列，透過輕鬆有趣互動方式寓教於樂，讓學生了解傳統習俗及節慶飲食，進而認識台南在地的風俗民情及特有的文化底蘊。

敲鐘祈福迎新年系列，由幼兒園小朋友打頭陣， 在老師帶領下唱跳〈紅龜〉閩南語兒歌揭開序幕，接著由舞龍舞獅接力賽進入闖關遊戲，並實際體驗製作紅龜粿，現場歡笑聲洋溢，玩得不亦樂乎。

國小部也設計三個關卡，其中「在地食材戳戳樂」帶小朋友認識台南在地農產及產地；「年節食物話吉祥」讓小朋友認識過年應景食物對應的吉祥話；「敲鐘祈福迎新年」這是深具台南特色及在地生活記憶的跨年傳統，把這個活動融入校園旨在讓小朋友了解台南特有的過年習俗，並藉由敲鐘敲響文化底蘊，大家一起作伙來祈福。每位小朋友在這個關卡均先敲鐘再寫上祈福卡，期待新的一年願望可以實現。

永康國小也將這週營養午餐設定為「春節料理週」，營養師王瓊嫣特別準備年節應景菜單，推出象徵「富貴團圓」的紅燒蹄膀、「年年有餘」糖醋魚丁、「家家平安」麻油雞飯、「大吉大利」茂谷柑，讓師生在校園也可品嘗到傳統過年特色飲食，提早感受過年溫馨又歡樂的氛圍。

永康校長洪國展表示，敲鐘祈福系列將春節傳統文化及飲食歷史融入學校飲食及食農教育的推動，並延伸至餐桌食材。知識不只停留在書本上，可用更多元方式有系統的運用生活化節慶活動，深植於孩子心中。