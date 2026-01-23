整串都在賺！高息ETF 10檔賺最多名單出爐

財經中心／師瑞德報導

台股驚驚漲，今年來25檔台股高息ETF全數繳出正報酬佳績。其中，群益半導體收益(00927)以16.2%漲幅奪冠，更是唯一績效超越大盤的標的。市場法人指出，高息資產具易漲抗跌特性，建議逢低佈局受惠AI趨勢的科技高息股，掌握成長行情並建立穩健收益。（AI製圖）

台股近期氣勢如虹，連續多天創下新高，帶動今年以來加權指數累計上漲9.65%。面對屢創新高的行情，許多投資人對於切入點感到茫然，市場法人對此建議，金融市場變化快速，若要抵禦台股市場波動，投資組合中應配置具有易漲抗跌特性的高息資產，既能平衡風險，又能兼顧穩健收益需求。回顧去年受到嚴格檢視的台股高息ETF，今年以來表現相對穩健出色，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均達6.23%，且全數維持正報酬。

00927奪冠 科技型高息ETF領跑

根據CMONEY資料統計至2026年1月20日，觀察今年來日均量萬張以上、含息績效排名前十強的台股高息ETF中，採季配息機制的群益半導體收益(00927)表現最為亮眼，今年來漲幅高達16.20%，不僅居所有高息ETF之冠，更是唯一一檔績效勝過同期大盤9.65%漲幅的標的。緊追在後的是兩檔月配息ETF，分別為復華台灣科技優息(00929)上漲9.18%，以及群益科技高息成長(00946)上漲9.01%。

熱門高息ETF績效總盤點

除了上述漲幅逾9%的前三強外，其他熱門高息ETF也繳出不錯的成績單。月配息的統一台灣高息動能(00939)今年來上漲7.59%；季配息的群益台灣精選高息(00919)則有7.05%的漲幅。榜單中其他同樣受到關注的標的，還包括月配息的富邦特選高股息30(00900)與元大台灣價值高息(00940)，漲幅分別為5.48%與5.42%。

此外，多檔老字號或具代表性的季配息ETF也持續穩健前行，國泰永續高股息(00878)今年來上漲5.20%、元大高股息(0056)上漲4.68%、大華優利高填息30(00918)上漲3.18%，而元大台灣高息低波(00713)則有2.87%的表現。

AI助攻科技廠獲利 逢低可佈局

針對高息ETF的投資優勢，群益投信台股ETF研究團隊分析，從存股角度來看，高息股不僅有穩定領息的誘因，其跟漲抗跌的特性更意味著在市況震盪時相對具韌性，多頭期間也能順勢攀揚，是追求穩健存股投資人可考量的工具。

群益半導體收益ETF(00927)暨群益台灣精選高息(00919)經理人謝明志進一步強調，台灣供應鏈完整，在全球AI大勢中扮演重要供應商角色，隨著AI應用持續擴大，有助支持科技廠獲利成長態勢延續。他建議投資人可適度透過精選優質科技高息股的半導體高息ETF來參與，把握科技股成長行情並建立穩健收益來源；若遇短線整理，亦不失為分批進場佈局的契機。

台股驚驚漲，今年來25檔台股高息ETF全數繳出正報酬佳績。其中，群益半導體收益(00927)以16.2%漲幅奪冠，更是唯一績效超越大盤的標的。市場法人指出，高息資產具易漲抗跌特性，建議逢低佈局受惠AI趨勢的科技高息股，掌握成長行情並建立穩健收益。（資料提供／Cmoney）

