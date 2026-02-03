整修不打折服務 環亞機場貴賓室首推「Lounge To Go」方案

環亞機場貴賓室於桃園國際機場首度推出「Lounge To Go」外帶服務，讓旅客在航班密集、行程緊湊或轉機等情境下，仍能以更彈性的方式享用貴賓室餐飲。（陳麒全攝）

因應春節旅運高峰與後續營運整修安排，環亞機場貴賓室於桃園國際機場首度推出「Lounge To Go」外帶服務，讓旅客在航班密集、行程緊湊或轉機等情境下，仍能以更彈性的方式享用貴賓室餐飲。此舉也被視為機場服務業者面對高峰人流與設施更新時，調整服務模式的重要嘗試。

環亞集團表示，桃園機場第一、第二航廈的環亞機場貴賓室，預計將於2026年3月至5月間分階段進行整修。為提前因應整修期間可能帶來的服務量能調整，加上春節假期旅運需求明顯增加，環亞決定在桃機率先導入外帶服務，讓旅客在登機前或轉機空檔，也能快速取得餐飲，分散貴賓室內用壓力。

環亞機場貴賓室於桃園國際機場首度推出「Lounge To Go」外帶服務，讓旅客在航班密集、行程緊湊或轉機等情境下，仍能以更彈性的方式享用貴賓室餐飲。（陳麒全攝）

「Lounge To Go」外帶服務同步推出兩款菜單組合，分別鎖定不同旅客需求與旅程節奏。其中，「在地經典」台味油飯組以傳統油飯搭配五香滷雞腿，並加入東港櫻花蝦與象徵好運的紅運蛋，營造年節氛圍。（陳麒全攝）

「輕盈健康」沙拉輕食組，則以繽紛生菜沙拉為基底，搭配鹹水雞風味或在地小農地瓜與綜合堅果，主打清爽、快速的外帶取向。（陳麒全攝）

「Lounge To Go」外帶服務同步推出兩款菜單組合，分別鎖定不同旅客需求與旅程節奏。其中，「在地經典」台味油飯組以傳統油飯搭配五香滷雞腿，並加入東港櫻花蝦與象徵好運的紅運蛋，營造年節氛圍，也提供素食版本，回應多元飲食需求；另一款「輕盈健康」沙拉輕食組，則以繽紛生菜沙拉為基底，搭配鹹水雞風味或在地小農地瓜與綜合堅果，主打清爽、快速的外帶取向。

飲品方面，外帶餐點可搭配多款選擇，包括軟性飲料、台灣金牌啤酒、Evian礦泉水及聖沛黎洛氣泡礦泉水，維持貴賓室既有的餐飲水準。凡選購任一外帶菜單，旅客還可獲得環亞集團限定版麻布提袋，提升服務辨識度與附加價值。

環亞指出，整修期間，「Lounge To Go」將成為重要的替代餐飲服務方案，相關動線與服務細節，未來也將透過現場指引與官方網站陸續公告。業界分析認為，隨著旅運量回升與機場設施更新同步進行，貴賓室服務勢必朝向更彈性、多元的型態發展，外帶化與模組化服務，未來可能成為國際機場因應高峰人流的常態選項之一。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

