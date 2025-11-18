整修工程延期完工 基隆都發處要求拆圍籬惹怒廠商

生活中心／陳崇翰 基隆報導

台灣銀行基隆分行，去年4月委託承包廠商，進行大門整修工程，但工程沒有如期完工，基隆市都發處以影響市容及造成通行安全疑慮要求拆除圍籬，並且開罰六萬元。但協力廠商今天氣憤抱怨，工程預計兩個禮拜後就會完工，如今圍籬拆除，釀成危險基隆市政府要負責嗎？

位在基隆市義一路與信二路上的台灣銀行基隆分行，因為實施大門整修工程，用圍籬包圍，不過工程還未完工，就被都發處以影響市容及造成通行安全疑慮要求拆除，並且開罰六萬元。

廣告 廣告

民眾：「（圍籬啊），（你停車騎車會有影響你的視線），應該還好吧，安全比較重要吧。」

台銀基隆分行整修工程遭罰6萬！ 都發處與廠商互槓

台銀基隆分行整修工程遭罰6萬元。（圖／民視新聞）協力廠商：「（圍籬）就按照法規規定，他唯一的就是，會被市府講的就是，唯一一個就是說，他真的是已經預期。」

幫忙善後的協力廠商無奈喊冤，原本的承包商在去年4月標下整修工程，但因為資金人力出狀況，所以工期遲遲延宕至今，自己才剛接手，質疑遭基隆市府刁難。

協力廠商：「我講一個比較難一點，就是因為市長辦公室在正對面，他看到就是說我眼睛看得不舒服，硬要人家拆圍籬，那如果以後這兩個禮拜，一個人摔倒，而且銀行門口摔倒，是要算銀行的還是算市政府的。」

台銀基隆分行整修工程遭罰6萬！ 都發處與廠商互槓

台銀基隆分行整修工程遭罰6萬元。（圖／民視新聞）協力廠商怒槓基隆市府，強調工程再兩個禮拜就能完工，就怕圍籬拆除後，路面高低差，會釀成意外。

聲源：基隆都發處副處長張書維：「該工程期間，工區偶而發生建材機具凌亂，或者是圍籬倒塌等影響人行的狀況，經數次勸導未見改善，並要求台灣銀行限期改善工地環境。」

台銀也表示，人行道土地其實屬於台銀產權，去年因為要施工，才在人行道設圍籬，對於圍籬妨礙行人通行遭開罰，感到十分委屈。現在暫時改用三角錐提醒用路人，注意自身安全。

原文出處：台銀基隆分行整修工程遭罰6萬！ 都發處與廠商互槓

更多民視新聞報導

昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？

新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血

汽旅昏迷婦人不治 51歲前男友偕友涉藏毒品海洛因

