整修年餘 太魯閣綠水局部重啟

太魯閣國家公園及台8線中橫公路前年因0403花蓮大地震受到重創，經過1年多整修，太魯閣國家公園管理處4日宣布，農曆春節前有多個景點、步道陸續開放，隨著公路局太魯閣工務段將天祥地區的交通管制點向東移至綠水，包括綠水展示館及綠水、綠水文山兩條步道局部區域近日恢復開放，假日還有志工提供解說服務。

太管處昨表示，開放範圍包括中橫公路旁的「綠水展示館」、展示館周邊平台及停車場；步道開放「綠水步道」前段約250公尺，遊客可一路走到小吊橋後原路折返，單程約15分鐘，以及「綠水文山步道」前段約450公尺，民眾能步行至「陀優恩」後折返，單程約30分鐘。

因應步道開放，太管處邀請志工協助，將荒廢1年多的路面雜草清理乾淨，並完成解說志工的增能訓練。即日起假日及接下來春節連假期間，綠水展示館都將安排志工駐點，提供專業解說、諮詢服務。

太管處提醒，目前綠水地區並非「全面開放」，且僅限於「日間」上午8時30分至下午4時時段。

太管處強調，綠水地區僅對結構相對穩定、風險可控的部分區域，經安全評估後局部開放，讓遊客或路過民眾在等待交通管制放行時可順道賞景、遊憩，請民眾配合切勿擅自闖入未開放的封鎖區域。

太管處說，因台8線中橫公路仍有災修工程，春節期間計畫前往太魯閣國家公園的遊客，行前請先查詢最新交通管制時間及開放資訊，並配合現場人員引導，落實山林旅遊禮儀。