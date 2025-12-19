「整個身體都黑了」以為是泥巴...殯葬業者痛揭棄嬰屍慘況 生母冷漠現身後突潰堤

警方依據指認地點，在新市一處大排水溝尋獲男嬰遺體。而生母在相驗時現身，神情十分冷漠。（翻攝畫面）

「就像把孩子當垃圾一樣丟掉。」台南市驚傳令人心碎的嬰兒棄屍案！社會局日前發現一名5個月大男嬰未依規定接種疫苗，且父母行蹤成謎，列入脆弱家庭通報警方協尋。警方昨（18日）終於找到男嬰父母，卻赫然發現孩子早已身亡，遺體被裝袋丟棄在大排水溝內，案情曝光後引發社會震驚。

為何社會局會通報？男嬰疫苗未打成關鍵警訊

據了解，男嬰家庭經濟狀況不佳，社會局多次派員查訪均未成功聯繫，但因該案列為脆弱家庭追蹤個案，且男嬰遲未依規定接種疫苗，情況異常，社會局因此通報警方協助追查。

警方隨後透過車牌辨識系統「以車追人」，鎖定男嬰父母使用的機車車牌，終於在昨日晚間掌握兩人行蹤。

找到父母卻不見孩子 警方突破心防揭露真相

警方找到男嬰父母時，卻未見孩子蹤影，兩人對男嬰下落說詞反覆、態度閃躲，引起警方高度懷疑。經耐心勸說後，男嬰父母終於坦承，孩子早已死亡，並主動指認棄屍地點。

警方隨即於台南新市一處大排水溝內，尋獲男嬰遺體，當場封鎖現場蒐證。

「還以為是泥巴」 殯葬業者揭遺體慘況令人鼻酸

殯葬業者透露，男嬰遺體被裝進2至3層塑膠袋中棄置水溝，外層已有滲水情形，撕開第一層後，再打開時一度誤以為是泥巴，「整個身體都黑了」，畫面令人心碎。

所幸近期未降雨，水流不大，男嬰遺體並未被沖走。業者也指出，從外觀判斷，孩子看起來僅約1個多月大。

「就像丟垃圾一樣」 業者痛心：至少該走正常後事

殯葬業者直言，即使無力扶養，若孩子不幸過世，也應循正常管道處理後事，「現在連貓狗過世都有人幫忙處理，更何況是小朋友」，更令人心寒的是，男嬰遺體周遭堆滿他人丟棄的垃圾，「就像把孩子當垃圾一樣丟掉」。

生母現身相驗 神情冷漠後突落淚

檢方今（19日）上午針對男嬰遺體進行相驗，男嬰生母身穿駝色毛外套與長裙到場，初期神情冷漠，雙手交疊放在包包上，坐在一旁不發一語，隨後情緒突然潰堤，當場落淚。

殯葬業者也透露，案發當天曾見到男嬰生父，「表情冷冷的，看不出太多情緒」。目前男嬰的確切死因，仍有待檢方進一步釐清，不排除朝刑責方向偵辦。

