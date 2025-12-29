「整合不用走到初選！」鄭麗文曝徵召李四川戰新北時程

2026大選即將到來，各地縣市長提名引發關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日針對2026年縣市長選舉布局表態，其中，新北市部分，他直接點名台北市副市長李四川，強調其仍有任務在身，希望明年再進行徵召，讓執政縣市長都能夠先專注市政工作。

國民黨立委鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文今天接受《千秋萬事》專訪中指出，目前宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市仍待黨內協調整合。針對國民黨立委謝衣鳯昨天表態參選彰化縣長一事，鄭麗文表示彰化是大縣，國民黨非常重視如何整合並提名出適當人選。她說明外界一直把謝衣鳯視為可能參選人選，對於謝的表態黨中央心態一直是開放的，目前有3位人選表達參選意願，黨中央已在積極協調中。

國民黨立委謝衣鳯有意參選彰化縣長。（圖／謝衣鳯提供）

在嘉義市部分，民眾黨立委張啓楷已獲提名角逐市長。鄭麗文透露她和張啓楷已是20多年交情，溝通上沒問題，國民黨內協調後出人選後會繼續和民眾黨溝通。她強調大家都知道團結的重要性，目前藍白互動非常順暢，並感謝民眾黨主席黃國昌，她所感受到都是正面訊息。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文說明新北市的整合工作大概不至於走到初選，請大家可以放心。她表示國民黨會盡快提名，但也要考慮李四川還有任務在身，他還在北市府上班。基於現任優先原則，本來第一波要提名的是現任縣市首長，但她不希望把選舉時程拉這麼長，畢竟縣市長還是以專心市政為優先。

談到2026縣市長席次目標，鄭麗文表示當然要先維持現有藍營縣市席次，難度和挑戰都有，仍要全力以赴。她同時也希望在南台灣能重點突破，未來會和謝龍介、柯志恩和蘇清泉3人密集討論選舉布局與戰略，以及黨中央如何協助。

