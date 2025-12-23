整合停車、警所、活動中心！三重玫瑰立體停車場明年5月完工

新北市長侯友宜(前排左二)23日前往三重玫瑰立體停車場多目標新建工程視察，與市議員、里長等民代們一同聽取簡報。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜今（23）日前往三重玫瑰立體停車場多目標新建工程視察，聽取相關興建工務單位簡報，針對未來設置的立體停車場、遷址進駐的中興橋派出所及市民活動中心進行工地實地視察，也對派出所樓高空間、警用車輛停車空間等提出看法，相信這處三合一多目標空間，明年5月完工後能紓解地方停車需求，也提供市民休閒場所與辦公環境。

侯友宜表示，三重集美地區位處行政中心，前有國民運動中心及學校，後有社教館及大賣場，還有集美國小都在此區域內，停車需求極大；未來三重玫瑰立體停車場將有458個汽車格以及70個機車格，同時也有中興橋派出所及可以容納200人的市民活動中心，工程非常重要。

新北市長侯友宜(中排左五)23日與市議員、里長等民代們前往三重玫瑰立體停車場多目標新建工程二度視察工程進度，並一同合影紀錄。（吳嘉億攝）

侯友宜提到，自113年1月開工至今，目前進度已達83％，預計明年5月份能夠順利完工，今日特別協同民意代表以及里長們，看看哪些需要改進，把它做到好，也對工程進度維持超前，肯定市府與施工團隊的努力，說明停車場外觀亮眼的設計未來也將成為三重新地標。

新北市政府工務局長馮兆麟指出，玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，完工後可提供458個汽車位及70個機車位，總工程費10億3千萬餘元，其中交通部公路局補助2億5千萬元。停車場多目標共構興建可容納200人的市民活動中心、中興橋派出所，是在地居民休憩的重要場所，並提升辦公空間與周邊治安環境。

