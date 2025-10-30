整合全國廚餘去化 中央成立協調所

行政院長卓榮泰（前左三）昨天到台中市視察廚餘掩埋作業。記者黃寅／攝影

全國目前禁止廚餘養豬，廚餘去化成問題。行政院長卓榮泰昨表示，環境部已成立廚餘去化中央前進協調所，今起每天邀集各縣市開會，統籌各部會與地方政府，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能妥善去化處理。

疫情爆發後，大量養豬廚餘待去化，中市環保局在文山掩埋場設置廚餘堆肥場，經中央檢驗後認定單位容積不符，中市改為掩埋處理，又被外界質疑露天堆置廚餘，汙水恐外溢、下滲，更擔心吸引野鳥、遊蕩動物，成為疫情破口。

卓榮泰昨與台中市長盧秀燕視察掩埋廚餘的台中文山垃圾掩埋場，卓榮泰說，在環境部要求後，中市已努力依法規改善，和一開始的髒亂不同；至於廚餘收集、清運、掩埋、焚化等去化過程，中央會提出方案與指引。台中市長盧秀燕說，對於中央指引，中市會配合步調與中央一致，未來台中市只剩三處掩埋場，其餘都會進焚化爐處理。

環境部表示，協調所設置將於環境管理署所在的台中市，主要協調事項包括協助台中市解決廚餘去化問題、短期內各縣市廚餘清運、妥善去化處理的管制及應協調事項、中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化的規畫與協調等。

雲林縣長張麗善昨向中央喊話，非洲豬瘟與廚餘防疫問題對產業衝擊極大，中央應正視廚餘養豬的風險，務必全面禁用廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟，讓市場早日恢復正常。桃園市副市長蘇俊賓昨表示，廚餘去化不能長期仰賴焚化爐，應規畫堆肥或生質能設施；未來若恢復廚餘養豬，高溫蒸煮規範應建立科技化把關流程。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，全國四三五家廚餘養豬場，目前已查核百分之八十八，未發現違規使用，首輪查核預計明天完成。

