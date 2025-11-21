「整合友善用藥安全網絡」成果亮眼 桃園藥事服務全面升級





桃園市政府衛生局21日舉辦「114年度整合友善用藥安全網絡計畫」成果發表會，展現市府推動多元族群照護與強化用藥安全的具體成果。現場除邀請藥師分享執行經驗，也有多位受到照護民眾說明改善用藥習慣後的生活轉變，凸顯以民眾為中心的照護計畫與療效追蹤，已逐步提升市民的生活品質。

衛生局指出，為打造兼具友善、可近性及文化理解的藥事環境，目前全市13區已招募維運495家「友善特色藥局」，提供無障礙設施及多國語言文字的服務，協助長者、新住民等族群能更正確、安全地使用藥物。民眾也可透過「友善特色藥局地圖」快速查詢鄰近據點，便利性再提升。



除了在藥局推動友善服務，衛生局也積極推動藥師走入社區。今年共辦理「一社區一藥師」用藥安全宣導活動262場次，吸引8,779名民眾參與。為使用藥知識更易理解，今年特別開發3堂「常見用藥與行車安全」套裝課程，並推出以紅綠燈為主題的用藥安全桌遊，運用紅（處方藥）、黃（指示藥）、綠（成藥）三色分類，以互動遊戲方式讓民眾寓教於樂，強化用藥觀念。

此外，也針對原住民社區量身規劃用藥安全課程，提升族群藥事照護的可近性與文化友善度。

在居家及機構照護方面，衛生局整合醫院與藥局的專業能量，推動社區藥師提供居家藥事照護，並搭配「送藥到府」及「用藥叮嚀寶盒」等服務，今年共計服務1,132名民眾。經過藥師持續追蹤與配合度諮詢，民眾的用藥配合度大幅改善，低配合度者由原本的34.6%下降至4.6%，中高配合度者則從65.4%提升至95.4%，顯示專業藥事介入對於減少藥品濫用、避免浪費及提升治療效果具顯著效益。

衛生局強調，未來將持續推動友善藥事服務計畫，整合跨院所與藥局資源，讓藥師成為長者、新住民及原住民的健康夥伴；同時也會結合家庭與社區力量，打造更完善的在地化藥事照護網絡，期望共同營造安全用藥、健康幸福的友善城市。

