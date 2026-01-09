【整合各大生醫數據】「台灣健康網路平台公司」揭牌

記者郭曉蓓／臺北報導

繼去年「行政院生技產業策略諮議委員會」（BTC）提出強化健康數據治理的願景後，政府催生的國家級健康大數據公司「台灣健康網路平台公司」昨日舉行揭牌典禮，將擔任生醫數據國家隊領頭羊；未來在AI大趨勢下，將整合臺灣各大生醫資料庫數據，打造Web 3.0健康數據生態系，落實國家AI數據主權，並推動臺灣從「醫療王國」邁向「健康數據強國」，實現智慧醫療技術的國際輸出。

揭牌典禮昨日在臺大醫院國際會議中心舉辦，包括前副總統陳建仁、衛福部長石崇良、國科會主委吳誠文、數發部政務次長侯宜秀等均出席。「台灣健康網路平台公司」由中研院院士楊泮池領軍，資本額18億元，由科技大廠與國發基金共同投資，結合政府支持、科技大廠資源與醫療專業，將整合全國醫學中心健康及醫療大數據，建構具標準化的數據平臺，發展AI醫療應用，加速研究、臨床與產業落地。

政府催生的國家級健康大數據公司「台灣健康網路平台公司」，正式揭牌。（記者郭曉蓓攝）