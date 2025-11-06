整合推動AI軍事應用業務 國防部：10/01成立專案辦公室
今年新版《國防報告書》揭露，國防創新小組（DIO）已經對引進衛星影像AI自動辨識系統等，完成廠商評選作業，預計明年執行原型開發，並強調優先關注AI技術的導入，顯示國軍已展開人工智慧（AI）在國防軍事上的應用，國防部戰略規劃司長黃文啓今天（11/06）上午也證實，國防部已在10月1日成立「人工智慧（AI）專案辦公室」，目前仍在整合部內有在推動AI的相關業務，未來會視軍事投資建案實際需求擴大規模。國防部長顧立雄也表示，目前仍在試行當中，尚未有擴大規模的具體時程。
國防部長顧立雄今天上午應邀赴立法院外交及國防委員會，專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。
國民黨立委徐巧芯質詢國防部長顧立雄時問到，與無人機相關的，是人工智慧AI的部分，針對AI的趨勢，國軍接下來是不是有比較具體的一些作為，大概是要怎麼樣的來建構？
對此，國防部戰略規劃司司長黃文啓表示，國防部配合行政院政策指導，目前透過整合評估司轄屬的國防創新小組（DIO）管道引進成熟AI產品，先期導入影像判別、電腦防護、防駭等類別，至於後期的軍事應用，會視整體AI成熟度與發展，逐年納入後續規劃中
黃文啓也說明，國防部已經在10月1日成立「人工智慧（AI）專案辦公室」，目前第一階段是把國防部目前正在推動AI業務相關的整合起來，集中匯流在國防部單位中，且屬內部組織。
徐巧芯也追問，未來下一步會有哪些作為？因為若以無人機為例，現在發展的「蜂群」攻擊，未來可以有訓練完善的AI去下決策指令的話，其實是能夠更有效率，問國防部的AI專案辦公室未來是否擴大編制員額？預算規模又是會是多少？黃文啟說明，未來會視軍事投資建案中攸關AI的部分，並擴大規模。
顧立雄補充說明，目前專案辦公室仍在試行當中，只是一個暫時性的協調聯絡的作為，都是運用現員（現有人員），未來要如何再擴大人工智慧的運用，還有待未來進一步討論，並協調各個單位需求，尚未有擴大的具體時程。
