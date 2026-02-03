整合派系 賴瑞隆邀綠委當總幹事

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆（左二）3日拜會民進黨高市黨部主委黃文益（右二），眾人拿起象徵賴瑞隆政績的「黃色小鴨」公仔，高喊「凍蒜」。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選1月落幕，立委賴瑞隆勝出將披綠袍迎戰藍營對手柯志恩。外界關注綠營派系整合問題，賴3日強調，已陸續拜會3位初選對手，並納入眾人政見，預計年後公布競選總部組織架構，會邀請昔日對手擔任總幹事。而民進黨高市黨部也宣布，無償提供鳳山辦公室作為賴瑞隆競選辦公室使用。

談到黨內整合進度，賴瑞隆昨日表示，第一時間已向3位初選對手邱議瑩、許智傑、林岱樺表達感謝，這段期間彼此多次見面溝通、持續進行整合工作，為共同目標努力，而他也多次向市長陳其邁請益，期待延續高雄市政建設。

針對競選組織布局，賴瑞隆說明，他已邀請陳其邁擔任主任委員，並請他協助整合高雄其他立委，比照過去總統與市長選舉模式，由立委們分別擔任各戰區的總幹事，相關組織架構與幹部名單，預計在農曆年後正式對外公布，讓整個選戰團隊全面就定位。

外界關心賴瑞隆所屬的新潮流與湧言會兩大派系將在議員初選廝殺。對此，賴瑞隆強調，會全面扮演「母雞」角色，只要有輔選需求都會配合。初選是民主競爭的過程，但選後必須團結所有力量，目標不只是市長選戰，也要讓議會席次過半。

賴瑞隆昨早拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益，眾人高喊「團結勝選、延續光榮」。黃文益表示，將無償提供鳳山辦公室供競選團隊使用，並安排黨工進駐協助，此次史無前例整備資源與賴瑞隆並肩作戰，為了要應對被過度包裝、持續操弄不實資訊的國民黨對手柯志恩。

賴瑞隆批評，到現在未看見柯志恩提出任何具體政見，更喊話藍白別再擋中央總預算。對此，柯志恩也回擊，中央總預算僵局，原因在於行政院未依法編列軍人加薪及退休警消相關預算，反酸自己政見不會有請美國流行音樂天后泰勒絲來高雄開唱這種空泛及譁眾取寵的內容。